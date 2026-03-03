«Балтика» примет «Зенит» в рамках второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 3 марта. Игра состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 20.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

03 марта, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями матча «Балтика» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

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