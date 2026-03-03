Булыкин — о матче «Балтика» — «Зенит»: «Уверен, что у питерцев будут серьезные проблемы»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».

«В недавнем матче чемпионата к «Зениту» была масса вопросов по игре. Они не могли взломать «Балтику», казалось, что они вообще не знали, как против нее играть. По-хорошему, балтийцы даже должны были выиграть. Уверен, что у «Зенита» также будут серьезные проблемы в игре. Многое будет зависеть в том числе от составов команд на этот матч. Кубок тем и хорош, что лидеры могут выйти вторым составом, а аутсайдеры за счет этого могут сотворить сенсацию. Однако думаю, что «Зенит» не может позволить себе вылет из кубка на столь ранней стадии. Вижу здесь минимальную победу питерцев», — сказал Булыкин «СЭ».

Балтика» и «Зенит» сыграют в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 3 марта. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Максим Ваншейд