Бакаев рассказал о своем состоянии после дерби с ЦСКА
02:52
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в Instagram сообщил, что получил небольшое сотрясение в матче Кубка России с ЦСКА (3:2). Также он пообещал восстановиться к игре с «Краснодаром».
«Мы в полуфинале! Поздравляю всех с победой! У меня все нормально, небольшое сотрясение. Сделаю все, чтобы восстановиться к игре с «Краснодаром», — написал Бакаев.
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи