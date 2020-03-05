Бакаев рассказал о своем состоянии после дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в Instagram сообщил, что получил небольшое сотрясение в матче Кубка России с ЦСКА (3:2). Также он пообещал восстановиться к игре с «Краснодаром».

«Мы в полуфинале! Поздравляю всех с победой! У меня все нормально, небольшое сотрясение. Сделаю все, чтобы восстановиться к игре с «Краснодаром», — написал Бакаев.