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Бакаев рассказал о своем состоянии после дерби с ЦСКА

02:52
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в Instagram сообщил, что получил небольшое сотрясение в матче Кубка России с ЦСКА (3:2). Также он пообещал восстановиться к игре с «Краснодаром».

«Мы в полуфинале! Поздравляю всех с победой! У меня все нормально, небольшое сотрясение. Сделаю все, чтобы восстановиться к игре с «Краснодаром», — написал Бакаев.

Спартак — ЦСКА

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