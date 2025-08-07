КДВ забил «Анри» четыре безответных гола в матче Кубка России

Томский КДВ победил владивостокский «Анри» в гостевом матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2025/26. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу томичей.

Голами в составе КДВ отметились Денис Степаненко (на 40-й минуте), Никита Симдякин (на 49-й), Даниил Кондраков (на 59-й) и Дмитрий Стародуб (на 73-й).

В следующем раунде Кубка России КДВ встретится с другой владивостокской командой — «Динамо». Матчи второго раунда пройдут 19-21 августа.