КДК оштрафовал «Спартак» на 40 тысяч рублей после матча с «Ростовом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что по итогам матча первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — «Спартак» (0:2) московский клуб был оштрафован на 40 тысяч рублей.

«Футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 40 тысяч рублей за массовое скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Кроме того, «Ростов» оштрафовали на 100 тысяч рублей за шесть предупреждений, которые получили его игроки.