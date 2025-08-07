«Темп» и «Уралец-ТС» сыграют в Кубке России 7 августа

«Темп» и «Уралец-ТС» встретятся в 1-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 7 августа. Игра на стадионе «Динамо» в Барнауле начнется в 15.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

07 августа, 15:00. Динамо (Барнаул)

Ключевые события и результат встречи «Темп» и «Уралец-ТС» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Игру в прямом эфире показывают на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 15.00 мск.

На этом этапе Кубка России начинают свое участие любительские клубы и часть команд дивизиона «Б» второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.