7 августа, 13:30

«Темп — Уралец-ТС»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Темп» и «Уралец-ТС» сыграют в Кубке России 7 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Темп» и «Уралец-ТС» встретятся в 1-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 7 августа. Игра на стадионе «Динамо» в Барнауле начнется в 15.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
07 августа, 15:00. Динамо (Барнаул)
Темп
2:2
Уралец

Ключевые события и результат встречи «Темп» и «Уралец-ТС» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Игру в прямом эфире показывают на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 15.00 мск.

На этом этапе Кубка России начинают свое участие любительские клубы и часть команд дивизиона «Б» второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.

Кубок России
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
