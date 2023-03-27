Создатель 2DROTS заявил о решительном настрое команды на следующий сезон Кубка России

Один из создателей 2DROTS Никита Панасюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии команды в следующем розыгрыше Кубка России.

«На Кубок России в следующем году настроены решительно. Сто процентов. Пока не обговаривали это. Но мне кажется, что после такого первого раза, когда все так удачно сложилось, было бы глупо, когда только все растет, не допустить нас до кубка», — сказал Панасюк «СЭ».

В этом сезоне 2DROTS вылетел из Кубка России на стадии 1/128 финала, проиграв «Текстильщику» — 1:1 (по пенальти — 3:5).