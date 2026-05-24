Аршавин объяснил, почему будет болеть за «Спартак» в кубковом финале против «Краснодара»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что будет болеть за «Спартак» в суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Я буду за «Спартак». Думаю, он сегодня выиграет. Почему? Много народа, хочу МакSим послушать, хотя притащили только Буланову. Но и играют красно-белые неплохо», — сказал Аршавин.

«Спартак» и «Краснодар» сыграют 24 мая на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max