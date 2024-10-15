«Амкар» встретится с «Композитом» в 1/16 финала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 15 октября. Матч пройдет на стадионе «Звезда» в Перми. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Амкар» — «Композит» можно в матч центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 16.55 мск.

В истории очных противостояний это первый матч между соперниками. Ранее «Амкар» и «Композит» ни разу не играли друг против друга.

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