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Сегодня, 17:30

«Сокол» — «Урал»: смотреть матч Кубка России онлайн

«Сокол» сыграет с «Уралом» в Кубке России 15 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Егорычев (ФК «Урал»).
Фото ФК «Урал»

«Сокол» и «Урал» сыграют в рамках 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 15 октября. Матч состоится на стадионе «Локомотив» в Саратове. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Сокол» — «Урал» можно следить в матч центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 19.20 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались семь раз. По две победы у каждой из команд, еще три матча завершились вничью.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
15 окт, 19:30. Локомотив (Саратов)
Сокол
Урал

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Футбол
Кубок России
ФК Сокол (Саратов)
ФК Урал
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