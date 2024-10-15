«Уфа» сыграет с «Шинником» в матче 1/16 финала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 15 октября. Игра пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Уфа» — «Шинник» будут доступны в матч центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 16.50 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

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