Березуцкий: «Языджи прекрасно выполняет стандарты, это дает нам большое преимущество»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Игра была непростая, но никто и не ожидал легкий матч с «Сочи». В большинстве своем я доволен, как мы действовали. И доволен результатом, а это самое главное.

Стандартные положения — важная часть футбола. На данный момент у нас есть футболист, который прекрасно выполняет их. Я говорю о Юсуфе Языджи, но и не только он. Это дает нам большое преимущество в этом аспекте игры. Дивеева в раздевалке встретили также, как и всех", — приводит слова Березуцкого сайт клуба.

ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России. Жеребьевка пройдет 4 марта.

В 1/4 финала турнира на данный момент также прошли «Алания» и московское «Динамо».