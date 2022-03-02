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Сегодня, 20:58

Березуцкий: «Языджи прекрасно выполняет стандарты, это дает нам большое преимущество»

Березуцкий заявил, что Языджи прекрасно выполняет стандарты
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Игра была непростая, но никто и не ожидал легкий матч с «Сочи». В большинстве своем я доволен, как мы действовали. И доволен результатом, а это самое главное.

Стандартные положения — важная часть футбола. На данный момент у нас есть футболист, который прекрасно выполняет их. Я говорю о Юсуфе Языджи, но и не только он. Это дает нам большое преимущество в этом аспекте игры. Дивеева в раздевалке встретили также, как и всех", — приводит слова Березуцкого сайт клуба.

ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России. Жеребьевка пройдет 4 марта.

В 1/4 финала турнира на данный момент также прошли «Алания» и московское «Динамо».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
ЦСКА
Голы
Нобоа, 41 (1:0), Дивеев, 60 (1:1), Дивеев, 87 (1:2)
Сочи
Джанаев Родригау Терехов (Жоаузинью, 90+2) Цаллагов (Мелкадзе, 90+2) Юрганов Маргасов Прохин Нобоа Бурмистров (Попов, 70) Ангбан (Юсупов, 61) Кассьерра
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин (Фукс, 46) Дивеев Карраскаль (Дзагоев, 72) Зайнутдинов (Эджуке, 72) Гбамен (Мухин, 86) Бийол Юсуф Языджи Обляков Заболотный (Медина, 24)
Предупреждения
Маргасов 7’, Терехов 70’, Прохин 75’, Попов 77’  -  Акинфеев 39’, Мухин 90’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Москалев (Воронеж) Петросян (Бронницы)
Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/kubok-rossii/aleksey-berezutskiy-yazydzhi-prekrasno-vypolnyaet-standarty-eto-daet-nam-bolshoe-preimushchestvo/
Алексей Березуцкий
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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