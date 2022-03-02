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«Спартак» — «Кубань»: Джикия забил в свои ворота

Капитан «Спартака» Джикия забил в свои ворота в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани»
Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Спартака» Георгий Джикия забил гол в свои ворота в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани».

На 56-й минуте футболист неудачно сыграл головой после подачи «Кубани» со штрафного, после чего мяч отправился в ворота Александра Максименко.

«Спартак» обыгрывает «Кубань» со счетом 3:1 — у красно-белых дублем отличился Квинси Промес, еще один гол забил Шамар Николсон.

БЕТСИТИ Кубок России: матчи &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Кубань&raquo; и &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Спартак» — «Кубань» и «Сочи» — ЦСКА: онлайн-трансляция матчей БЕТСИТИ Кубка России

Георгий Джикия
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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