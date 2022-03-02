Капитан «Спартака» Джикия забил в свои ворота в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия забил гол в свои ворота в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани».

На 56-й минуте футболист неудачно сыграл головой после подачи «Кубани» со штрафного, после чего мяч отправился в ворота Александра Максименко.

«Спартак» обыгрывает «Кубань» со счетом 3:1 — у красно-белых дублем отличился Квинси Промес, еще один гол забил Шамар Николсон.