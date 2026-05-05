«Спартак» — ЦСКА: дата и время начала матча Кубка России

«Спартак» и ЦСКА сыграют в финале Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 мая. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.

06 мая, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — ЦСКА можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча спартаковцев и армейцев.

Встречу в прямом эфире транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru с 19.00 мск. Также матч покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

В полуфинале спартаковцы победили «Зенит» по пенальти (0:0, пенальти — 7:6), а армейцы обыграли «Крылья Советов» (5:2). Победитель этого противостояния выйдет в суперфинал Кубка России и сыграет с московским «Динамо» или «Краснодаром».

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