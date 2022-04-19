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Сегодня, 12:16

Агент Языджи рассказал о состоянии игрока перед матчем БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал корреспонденту «СЭ» о готовности футболиста к матчу 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».
«У Юсуфа сейчас все хорошо. Он готов на 80-90 процентов к матчу», — сказал Чебеджи «СЭ».

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак


В текущем сезоне 25-летний Языджи провел за ЦСКА семь матчей в РПЛ и забил восемь голов. Турецкий хавбек играет за армейцев на правах аренды, он принадлежит «Лиллю».

Матч ЦСКА со «Спартаком» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 20 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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