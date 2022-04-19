Агент Языджи рассказал о состоянии игрока перед матчем БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал корреспонденту «СЭ» о готовности футболиста к матчу 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«У Юсуфа сейчас все хорошо. Он готов на 80-90 процентов к матчу», — сказал Чебеджи «СЭ».

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак



В текущем сезоне 25-летний Языджи провел за ЦСКА семь матчей в РПЛ и забил восемь голов. Турецкий хавбек играет за армейцев на правах аренды, он принадлежит «Лиллю».

Матч ЦСКА со «Спартаком» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 20 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.