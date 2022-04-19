Президент Федерации тенниса России (ФТР), болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Я не думаю, что это главный матч в сезоне для «Спартака». Качество игры не соответствует главному матчу. Биться будут, но нужно везение. По классу игры «Спартак» играет неважно. Их игра не соответствует победителю Кубка. Да, это последний шанс взять трофей, но нужна удача», — сказал Тарпищев «СЭ».

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

Встреча ЦСКА со «Спартаком» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 20 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В последнем матче между «Спартаком» и ЦСКА победу одержали армейцы со счетом 2:0. Игра прошла 26 февраля 2022 года.