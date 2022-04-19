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«Биться будут, но нужно везение». Тарпищев — о матче БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак»

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Шамиля Тарпищева на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР), болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Я не думаю, что это главный матч в сезоне для «Спартака». Качество игры не соответствует главному матчу. Биться будут, но нужно везение. По классу игры «Спартак» играет неважно. Их игра не соответствует победителю Кубка. Да, это последний шанс взять трофей, но нужна удача», — сказал Тарпищев «СЭ».

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

Встреча ЦСКА со «Спартаком» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 20 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В последнем матче между «Спартаком» и ЦСКА победу одержали армейцы со счетом 2:0. Игра прошла 26 февраля 2022 года.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Шамиль Тарпищев
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