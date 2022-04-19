Бывший капитан «Спартака» и экс-защитник сборной России Дмитрий Комбаров отметил, что матч против ЦСКА в четвертьфинале кубка России может стать шансом для красно-белых реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой за все неудачи в год столетия клуба.

«Спартаку» достался хороший соперник, будет хорошая игра и очень тяжелая, для болельщиков будет интересно, — цитирует Комбарова РБК. — Тем более что последнюю игру с ЦСКА проиграли, и в последних матчах РПЛ команда показывала далеко не лучший футбол. Для «Спартака» это будет огромная мотивация и шанс реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой за все неудачи. Особенно в год столетия. Надеюсь, у них все получится".

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 апреля на «ВЭБ Арене», начало — 19:30 мск.