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«Для «Спартака» это шанс реабилитироваться». Комбаров — матче с ЦСКА

Комбаров заявил, что «Спартак» в игре с ЦСКА получил шанс реабилитироваться
Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» и экс-защитник сборной России Дмитрий Комбаров отметил, что матч против ЦСКА в четвертьфинале кубка России может стать шансом для красно-белых реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой за все неудачи в год столетия клуба.

«Спартаку» достался хороший соперник, будет хорошая игра и очень тяжелая, для болельщиков будет интересно, — цитирует Комбарова РБК. — Тем более что последнюю игру с ЦСКА проиграли, и в последних матчах РПЛ команда показывала далеко не лучший футбол. Для «Спартака» это будет огромная мотивация и шанс реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой за все неудачи. Особенно в год столетия. Надеюсь, у них все получится".

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 апреля на «ВЭБ Арене», начало — 19:30 мск.

Источник: https://sportrbc.ru/news/625e6ac69a794709de6eb40b?from=newsfeed
Дмитрий Комбаров
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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