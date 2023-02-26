Агент Вендела заявил, что футболист не покинет «Зенит» из-за инцидента с брошенным в него бананом

Тьяго Рибейру, агент полузащитника «Зенита» Вендела, заявил, что футболист не покинет клуб из-за ситуации с брошенным в него бананом во время четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в бразильского полузащитника петербургского клуба Вендела банан.

«Произошедший инцидент ничего не меняет. Я абсолютно уверен, что в России также недовольны этим инцидентом. Я читаю комментарии в социальных сетях и вижу, что большинство поддерживает Вендела», — приводит «РБ Спорт» слова Вендела.

Ранее в РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.