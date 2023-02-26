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Шишкин — о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Шансы — 50 на 50, даже несмотря на преимущество красно-белых в один гол»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего ответного матча команд в рамках 1/4 финала FONBET Пути РПЛ Кубка России.

В первой встрече команд победу одержали красно-белые со счетом 1:0.

«Я думаю, что Абаскаль не будет ничего менять перед ответной игрой с «Локомотивом», включая стартовый состав, в котором снова не появится на поле Квинси. Преимущество в один мяч, добытое в первой игре — пусть небольшое, но все же преимущество. И тренерский штаб в любом случае будет держать это в голове», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Также он оценил шансы команд на выход в следующую стадию.

«Я бы сказал — практически 50 на 50, даже несмотря на то преимущество красно-белых в один гол, о котором я уже сказал. Вы сами помните, как складывался первый матч — «Локомотив» его практически не проиграл, создавал моменты и даже мог в итоге выиграть, только у Дзюбы было два стопроцентных шанса забить. Так что будет интересно, давно не было таких противостояний почти «лигочемпионского» статуса, когда два хороших соперника определяют сильнейшего в двухматчевом противостоянии», — добавил Шишкин.

Ответный четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-shansy-loko-i-spartaka-50-na-50-dazhe-nesmotrya-na-preimushhestvo-krasno-bely-h-v-odin-gol/
Роман Шишкин
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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