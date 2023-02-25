Колосков прокомментировал победу «Зенита» над «Волгой»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Зенита» над ульяновской «Волгой» (3:0) в матче четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Разница в классе огромнейшая, поэтому здесь никаких ожиданий быть не могло. Они, наверное, были у кого-то, но, наверное, никому не могло прийти в голову, что «Зенит» проиграет», — приводит слова Колоскова «Газета.Ru».

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.