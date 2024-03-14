Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

14 марта, 20:38

Абаскаль — о словах Зобнина в раздевалке: «У «Спартака» много лидеров, которые ведут команду вперед»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» рассказал об атмосфере в команде.

— Вы сказали, что перед матчем слово взял Зобнин. Он полноценный капитан до конца сезона? И почему не использовали Джикию?

— Джикия перед прошлым матчем тоже обращался к команде, — ответил Абаскаль. — Одно дело капитанская повязка, другое лидерские качества. С ним рождаются. Это важно. У нас много лидеров, которые ведут команду вперед. Есть качества, которые можно приобрести. Но с лидерством рождаются.

По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.

Георгий Джикия
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Читайте также
Геннадий Орлов отреагировал на новость о смерти Василия Уткина
Знаменитому футболисту «Зенита» Афанасьеву исполнилось 65 лет
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
«Динамо» горит – 0:3 в серии с «Трактором». Котляревский оформил победный шедевр, а чемпионы «регулярки» в шаге от отпуска
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Талалаев недоволен календарем «Химок»: «Близки к тому, чтобы выпустить молодежь в Кубке России»
«СКА-Хабаровск» проведет домашний матч Кубка России с «Динамо» в Санкт-Петербурге
Стало известно расписание следующих матчей FONBET Кубка России
Быстров: «Абаскаль должен был прямо со стадиона улетать на коптере, если бы «Спартак» проиграл «Оренбургу»
Кечинов: «Шансы «Спартака» пройти «Зенит» в Кубке России – 30 к 70»
Матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» пройдет на одном из пяти стадионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умяров: «Всегда бьемся за тренера, болельщиков и клуб»

Абаскаль: «Посвящаю эту победу людям, которые ушли от нас»
Новости
RSS RSS
Все новости