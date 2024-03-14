Абаскаль — о словах Зобнина в раздевалке: «У «Спартака» много лидеров, которые ведут команду вперед»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» рассказал об атмосфере в команде.

— Вы сказали, что перед матчем слово взял Зобнин. Он полноценный капитан до конца сезона? И почему не использовали Джикию?

— Джикия перед прошлым матчем тоже обращался к команде, — ответил Абаскаль. — Одно дело капитанская повязка, другое лидерские качества. С ним рождаются. Это важно. У нас много лидеров, которые ведут команду вперед. Есть качества, которые можно приобрести. Но с лидерством рождаются.

По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.