Умяров: «Всегда бьемся за тренера, болельщиков и клуб»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
— Можно сказать, что сегодня в первую очередь бились за тренера?
— Мы всегда в любом случае бьемся за тренера, бьемся за болельщиков, за клуб.
— Перед этим матчем говорили, что Абаскаля уволят...
— Ребят, это уже не первый раз происходит в «Спартаке». Мы в этом не участвуем.
— Вообще читали, что писали?
— Внешне просто видели, не особо вчитывались.
По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.
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