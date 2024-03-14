Умяров: «Всегда бьемся за тренера, болельщиков и клуб»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Можно сказать, что сегодня в первую очередь бились за тренера?

— Мы всегда в любом случае бьемся за тренера, бьемся за болельщиков, за клуб.

— Перед этим матчем говорили, что Абаскаля уволят...

— Ребят, это уже не первый раз происходит в «Спартаке». Мы в этом не участвуем.

— Вообще читали, что писали?

— Внешне просто видели, не особо вчитывались.