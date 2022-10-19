Абаскаль объяснил, почему Джикия не попал в заявку на матч с «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил выбор состава на матч 4-го этапа группового этапа пути РПЛ Кубка России с «Факелом» (2:1).

— Мы снова возвращаемся к разговору о тактике: да, сегодня было 3 центральных защитника — Рыбус, Хлусевич и Маслов. Ребята могли подключаться к атакам, делать хорошие, опасные передачи на Промеса и Зиньковского. Да, были фазы, когда мы играли по схеме 4-4-2, но это все интерпретируется по ходу игры. Нам надо было закрывать определенные зоны, тактические изменения по ходу матча возможны.

— Почему Джикии не оказалось в заявке?

— Тут все объясняется ротацией, он провел очень интенсивный матч на выходных, у него набралось много игрового времени. Надо было дать другим ребятам проявить себя на поле.

Красно-белые, набрав 12 очков, продолжают лидировать в своей группе. «Факел» занимает 4-е место (0 очков).