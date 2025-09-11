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70-летний Александр Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола

Алина Савинова
Александр Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев вышел в стартовом составе медийной команды «Амкал» на матч 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против клуба «Салют-Белгород».

Медведев, которому 14 августа исполнилось 70 лет, стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. До этого рекорд принадлежал Владимиру Тумаеву, которому на момент игры за «СОЮЗ-Газпром» в 2005 году было 58 лет.

В конце августа Медведев покинул должность председателя правления «Зенита». Он стал советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит».

Матч «Амкал» — «Салют-Белгород» проходит на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
11 сентября 2025, 17:00. Зоркий (Красногорск)
Амкал
2:1
Салют Бл

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Кубок России
ФК Амкал
Александр Медведев (руководитель)
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