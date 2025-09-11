Александр Медведев сыграл 23 минуты в матче Кубка России за «Амкал»

«Амкал» заменил нападающего Александра Медведева в первом тайме матча 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против клуба «Салют-Белгород».

70-летний Медведев вышел в старте на игру и был заменен на 23-й минуте при счете 0:0. За это время форвард не отметился результативными действиями. Приняв участие в матче, он стал самым возрастным игроком в истории Кубка России.

Перед игрой главный тренер «Амкала» Виталий Панов заявил, что Медведев сам решает, сколько он хочет сыграть.

В конце августа Медведев покинул должность председателя правления «Зенита». Он стал советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит».

Матч «Амкал» — «Салют-Белгород» проходит на стадионе «Зоркий» в Красногорске.