Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

11 сентября 2025, 17:30

Александр Медведев сыграл 23 минуты в матче Кубка России за «Амкал»

Алина Савинова

«Амкал» заменил нападающего Александра Медведева в первом тайме матча 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против клуба «Салют-Белгород».

70-летний Медведев вышел в старте на игру и был заменен на 23-й минуте при счете 0:0. За это время форвард не отметился результативными действиями. Приняв участие в матче, он стал самым возрастным игроком в истории Кубка России.

Перед игрой главный тренер «Амкала» Виталий Панов заявил, что Медведев сам решает, сколько он хочет сыграть.

В конце августа Медведев покинул должность председателя правления «Зенита». Он стал советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит».

Матч «Амкал» — «Салют-Белгород» проходит на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
11 сентября 2025, 17:00. Зоркий (Красногорск)
Амкал
2:1
Салют Бл

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Амкал
Александр Медведев (руководитель)
Популярное видео
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

70-летний Александр Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола

Медведев поделился впечатлениями от игры за «Амкал» в Кубке России

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости