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«Сочи» отправится на матч с «Краснодаром» на поезде: «Не будем менять логистику, у нас все рассчитано»

Артем Бухаев
Корреспондент

В руководстве «Сочи» ответили на вопрос «СЭ» о том, как команда будет добираться на выездной матч против «Краснодара» в 6-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ранее ТАСС сообщил, что 11 сентября аэропорт Краснодара возобновил работу для обслуживания рейсов. Планируется, что принимать и отправлять гражданские воздушные суда аэропорт будет с 09:00 до 19:00 ежедневно. При этом первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.

«У нас хороший горизонт планирования, для команды давно куплены билеты на поезд. Мы не будем менять логистику, у нас уже все рассчитано. Возможно, в следующие разы воспользуемся самолетом. Обычно мы на два месяца вперед все планируем, делаем заранее», — сообщили «СЭ» в руководстве «Сочи».

Матч 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Сочи» пройдет 23 октября на «Ozon Арене».

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