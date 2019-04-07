"Спартак" – ЦСКА: видеообзор лучших моментов матча

"Спартак" на своем поле в матче 22-го тура чемпионата России уступил ЦСКА (0:2).

Дубль в начале второго тайма оформил Арнор Сигурдссон (голы на 46-й и 55-й минутах).

В первой половине Лоренсо Мельгарехо не реализовал выход один на один - его выпад отразил Игорь Акинфеев, а Зе Луиш попытался попасть в ворота ударом через себя.

Твиттер "Матч Премьер" опубликовал видеообзор самых опасных моментов матча.

🔥 Промах Зе Луиша, выход на ворота Мельгарехо и дубль Сигурдссона.



📹 Смотрите обзор игры #СпартакЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/CvY9dSA7Tc – МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 6 апреля 2019 г.

"Спартак" – ЦСКА: онлайн-трансляция матча