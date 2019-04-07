00:20 | Футбол — РПЛ — Спартак - ЦСКА

"Спартак" – ЦСКА: видеообзор лучших моментов матча

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"Спартак" на своем поле в матче 22-го тура чемпионата России уступил ЦСКА (0:2).

Дубль в начале второго тайма оформил Арнор Сигурдссон (голы на 46-й и 55-й минутах).

В первой половине Лоренсо Мельгарехо не реализовал выход один на один - его выпад отразил Игорь Акинфеев, а Зе Луиш попытался попасть в ворота ударом через себя.

Твиттер "Матч Премьер" опубликовал видеообзор самых опасных моментов матча.

Спартак - ЦСКА

"Спартак" – ЦСКА: онлайн-трансляция матча

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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