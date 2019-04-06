22:26 | Футбол — РПЛ — Спартак - ЦСКА

Георгий Мелкадзе: "Вопросы с контрактом не мешают моей игре"

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Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе после поражения от ЦСКА (0:2) отметил, что нормальным результатом для его команды была бы ничья 2:2.

– Что можете сказать по поводу своего контракта?

– Вопросы с контрактом точно не мешают моей игре.

– Почему мы не видим тот футбол, о котором, придя в "Спартак", говорил Кононов?

– Не всегда и не все получается. Мы стараемся играть низом, с нас еще требуют подбирать мяч после его потери. Это получается лучше, но не все должно сразу получаться. Мы будем идти к этому постепенно.

– Счет по игре, как считаете?

– Нормальным результатом был бы счет 2:2. (Елена Григорьевская)

Спартак - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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