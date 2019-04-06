Георгий Мелкадзе: "Вопросы с контрактом не мешают моей игре"

Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе после поражения от ЦСКА (0:2) отметил, что нормальным результатом для его команды была бы ничья 2:2.
– Что можете сказать по поводу своего контракта?
– Вопросы с контрактом точно не мешают моей игре.
– Почему мы не видим тот футбол, о котором, придя в "Спартак", говорил Кононов?
– Не всегда и не все получается. Мы стараемся играть низом, с нас еще требуют подбирать мяч после его потери. Это получается лучше, но не все должно сразу получаться. Мы будем идти к этому постепенно.
– Счет по игре, как считаете?
– Нормальным результатом был бы счет 2:2. (Елена Григорьевская)
Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей по турам и датам, календарь и результаты игр
Опрос
"Спартак" проиграл ЦСКА. Он еще может стать чемпионом?
Загрузка...