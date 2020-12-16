Российская премьер-лига сделала заявление по поводу инцидента в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

«В начале мачта 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак» произошел инцидент между болельщиками двух команд, — говорится в заявлении. — Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговоренных зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность».

Болельщики «Спартака» расположились на одном из секторов «Газпром Арены». Их заметили рядом сидящие поклонники «Зенита» и на трибуне завязалась потасовка.

Хозяева официально не выделили красно-белым билетную квоту. При этом допуск на игру должны были получить только владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы — около 1700 человек.