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«Зенит» отдал в аренду Ренана, которого давно «зачехлил» Семак. Звездный бразилец проиграл конкуренцию Алипу

Зенит отдал защитника Ренана в аренду бразильскому «Интернасьоналу»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о переходе защитника в «Интернасьонал».

Аренда Роберта Ренана в «Интернасьонал» за полтора миллиона евро до конца 2024 года выглядит для «Зенита», в котором 20-летний бразилец на контракте аж до 2028 года, как большое облегчение. Зарплату, и не самую маленькую, ему платить надо — а за что? За последнее место в очереди центральных защитников — вслед не только за основными и штатными центральными защитниками Родригао, Страхиней Эраковичем и Нуралы Алипом (в тех случаях, когда «Зенит» играет в три центральных), но и за периодически смещающимся туда Вячеславом Караваевым и даже за твердым резервистом Дмитрием Чистяковым?

Да кого ни назови — он более основной, чем глухо севший на лавку Ренан в последние месяцы. Этот молодой защитник-авантюрист, самая наглядная иллюстрация любимой футболистами поговорки «техничный защитник — враг команды», играл в основе петербуржцев в первых четырех турах нынешнего первенства. Но с пятого, в котором «Зенит» уверенно обыграл «Спартак», Сергей Семак отправил бразильца в запас, откуда тот за последующие 14 туров не вышел ни на минуту. В игре с ЦСКА он по медицинским показаниям оказался вне заявки, во всех прочих в ней присутствовал, но ни разу не вышел на замену. Роскоши играть в молодежный футбол, в очередной раз обводить соперников на своей половине поля, терять мячи и создавать у своих ворот голевые моменты ему больше предоставлять не пожелали.

Все, кто вхож на тренерскую кухню «Зенита», в один голос говорят, что Семак в Ренане полностью разочаровался и в дальнейшем пребывании игрока в команде не видел никакого смысла. И тут возникает двойственность в оценке — с одной стороны, главный тренер молодец, что настоял на своем решении перед руководством клуба (для которого Роберт — перспективный как минимум с точки зрения продажи актив), с другой, Семаку не удалось развить способности игрока и вывести на новый уровень.

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Хотя почему он должен был давать Ренану шанс за шансом, если он проигрывал конкуренцию? Одновременно с бразильцем в команду пришел на правах аренды гораздо менее раскрученный Алип — не из приоритетной для «Зенита» Бразилии, а из Казахстана, и поначалу его никто не воспринял всерьез. А он как раз Семаку все доказал самоотверженной и минимально подверженной ошибкам игрой. С Алипом заключили полноценный контракт, и, наверное, будет правильно сказать, что именно ему Ренан проиграл конкуренцию. Причем в одну калитку.

Нуралы Алип.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Напомню, что Ренан перешел из «Коринтианса» вместе с полузащитником Ду Кейросом (пока для «Зенита» столь же бесполезным) стихийно — в обмен на форварда Юри Алберто. По данным сайта Transfermarkt, его представляет та же бразильская агентская фирма Elenko Sports LTDA., услугами которой пользуются 67 игроков, включая зенитовцев Малкома, Клаудинью и Мантуана, а также футболиста ЦСКА Мойзеса и Итало из «Урала». Кстати, центральный защитник (обратим внимание на позицию, ту же, что у Ренана!) и капитан «Флуминенсе» Нино, который вроде как вот-вот может перейти в «Зенит», — клиент той же компании.

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Неплохой отрезок весной 2023-го привел к повышению его трансферной стоимости на четыре миллиона евро (с трех до семи миллионов), а впоследствии — за счет вызовов в сборные — и до девяти. Но к его игре за «Зенит» в этом сезоне все эти математические манипуляции никакого отношения не имели. Она-то как раз говорила о том, что его цена должна падать, а не расти.

Роберт Ренан.
Фото Global Look Press

Факт же аренды в «Интернасьонал» заставляет в очередной раз улыбнуться по поводу давно распускаемых слухов об интересе к защитнику со стороны мадридского «Реала». Это из той серии, что пока не перейдет — ни за что не поверю. Потому что «привозить» в промышленных масштабах, как это делал Роберт, когда играл за «Зенит», ничего не создавать впереди (ноль результативных действий за 18 матчей за российского чемпиона) и быть не просто отдаленно интересным «Королевскому клубу», но и реально им приобретенным — для меня все-таки оксюморон. Вот он и едет в родную Бразилию, а не на «Сантьяго Бернабеу».

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Возможно, из Ренана в итоге получится неплохая инвестиция с выгодной дальнейшей перепродажей, но с точки зрения выступлений непосредственно за «Зенит» это пока провал. Ставить на игроках клеймо, конечно, нельзя никогда — вспомним, как плохо начал на «Газпром-Арене» Малком, какой катастрофический первый сезон провел Матео Кассьерра и что с ними произошло дальше. Но будет ли у Ренана второй шанс в «Зените» — большой вопрос. Ни с Малкомом, ни с Кассьеррой никто не спешил расставаться, Ренана же услали на родину.

Интересно, правда, о чем мы будем говорить, если через несколько лет он вдруг возьмет и здорово заиграет в приличном европейском клубе. В сто пятидесятый раз о том, что у нас не умеют/не хотят оценивать по достоинству и развивать таланты? Но разве Ренан дал Семаку шанс поступить иначе?

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Роберт Ренан
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
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Динамо – Локомотив
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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