Рассказываем о возможном новичке РПЛ.

В последние дни приходит все больше сообщений о том, что в «Зените» скоро появится еще один бразилец — 26-летний центральный защитник «Флуминенсе» Нино. Сумма сделки — в районе 6 миллионов евро, питерцы торговались за игрока около месяца и, по данным журналиста Фабио Алейшо, должны вот-вот объявить о трансфере.

Нино — один из самых статусных бразильцев «Зенита»

В Санкт-Петербурге за годы увлечения Бразилией было много игроков самого разного статуса. Приезжали в Россию и выдающийся Халк, и игрок «Барселоны» Малком, и почти футболист «Реала» Ренан. Однако Нино — игрок немного другой категории. Он менее раскрученный, но более успешный.

Защитник не просто выступает за один из лучших клубов Бразилии, а капитанит в нем. И это при том, что вместе с Нино за «Флуминенсе» играет 35-летний Марсело, легендарный воспитанник этой команды. Экс-защитник «Реала» вернулся к «трехцветным» в 2023 году с мечтой выиграть Кубок Либертадорес.

Кстати, у него это получилось — «Флуминенсе» в ноябре обыграл «Бока Хуниорс» на «Маракане», а Нино носил капитанскую повязку как в финале, так и на всем пути к нему. При этом защитник однажды отметился победным голом — забил во втором туре группового этапа в ворота «Стронгеста» (1:0).

Учитывая, что Кубок Либертадорес — один из самых статусных международных турниров современности, капитан команды-победителя — очень хорошая строчка в резюме. Кстати, на клубном чемпионате мира Нино тоже играл — помог «Флуминенсе» обыграть египетский «Аль-Ахли» (2:0), но ничем не помог в финале против «Сити» (0:4).

Фото Global Look Press

Защитник играл за сборную Бразилии. Один раз

Нино действительно статусный игрок, однако называть его игроком сборной Бразилии немного громко. Нет, технически он им является — в ноябре дебютировал за команду, — но фактически за тех самых «селесао» провел всего 45 минут в карьере.

Важно учитывать, что сейчас пентакампеонов возглавляет Фернандо Диниз, совмещающий сборную с работой во «Флуминенсе». Так что дебют капитана его команды в сборной, которую он тренирует, неудивителен.

При этом Нино играл за сборную Бразилии U-23, а также за олимпийскую команду. Ту самую, которая выиграла золото в Японии — с Клаудиньо, Малкомом, Дани Алвесом, Антони и Ришарлисоном. Нино отыграл ту Олимпиаду без замен.

Дебютировать за основную команду Бразилии у защитника был шанс и раньше, в июне 2023 года. Однако тогда Нино получил травму, и вместе него в сборную был вызван... Ренан, который в январе прошлого года перешел в «Зенит». Теперь, вероятно, они сменят друг друга в клубе.

Травмы, кстати, одна из самых больших проблем 26-летнего защитника. Несмотря на то что на Transfermarkt у Нино в истории болезни отображается всего два повреждения (совокупно он пропустил шесть матчей), по «неизвестным причинам» он не играл гораздо чаще. За четыре года в «Флуминенсе» только в чемпионате Бразилии футболист не попадал в заявку около 30 раз, большую часть — серийно (то есть 3-4 матча подряд). По какой причине — точно сказать тяжело, но вряд ли в каждом из этих случаев речь не шла о здоровье.

Фото Global Look Press

Нино не хотел в «Зенит»

У бразильца до сих пор шла насыщенная футбольная жизнь — Кубок Либертадорес, КЧМ, Олимпиада и сборная Бразилии. Огромное количество международных матчей и звездные партнеры — от Марсело до Ришарлисона. Вряд ли бы кто-то удивился, если б Нино не захотел от всего этого отказываться. Особенно учитывая, что в России нет еврокубков, а в «Зените» перебор защитников и есть негативный пример Ренана.

По информации издания Ansa, в конце декабря Нино действительно не захотел переезжать в Россию. Тем более что, по разным данным, на игрока претендовали «Рома», «Фейеноорд», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и даже «Ливерпуль».

Однако в начале января выяснилось, что самый реалистичный вариант — «Ноттингем» — сорвался. Англичане отказались платить за Нино сразу и хотели рассрочку — это информация издания Itatiaia. «Зенит» же готов выплатить всю необходимую сумму целиком, что и сыграло в его пользу.

Но возможные проблемы футболиста никуда не делись. Нино в случае перехода станет уже шестым центральным защитником команды Семака — наряду с Ренаном, Эраковичем, Родригао, Алипом и Чистяковым. Как для игрока, так и для клуба это создаст массу трудностей — будем наблюдать, как они будут из них выпутываться.