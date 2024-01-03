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«Зенит» везет еще одного бразильца. Нино — топ-покупка, но есть несколько нюансов

Защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Флуминенсе» Нино
Нино.
Фото Global Look Press
Рассказываем о возможном новичке РПЛ.

В последние дни приходит все больше сообщений о том, что в «Зените» скоро появится еще один бразилец — 26-летний центральный защитник «Флуминенсе» Нино. Сумма сделки — в районе 6 миллионов евро, питерцы торговались за игрока около месяца и, по данным журналиста Фабио Алейшо, должны вот-вот объявить о трансфере.

Нино — один из самых статусных бразильцев «Зенита»

В Санкт-Петербурге за годы увлечения Бразилией было много игроков самого разного статуса. Приезжали в Россию и выдающийся Халк, и игрок «Барселоны» Малком, и почти футболист «Реала» Ренан. Однако Нино — игрок немного другой категории. Он менее раскрученный, но более успешный.

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Защитник не просто выступает за один из лучших клубов Бразилии, а капитанит в нем. И это при том, что вместе с Нино за «Флуминенсе» играет 35-летний Марсело, легендарный воспитанник этой команды. Экс-защитник «Реала» вернулся к «трехцветным» в 2023 году с мечтой выиграть Кубок Либертадорес.

Кстати, у него это получилось — «Флуминенсе» в ноябре обыграл «Бока Хуниорс» на «Маракане», а Нино носил капитанскую повязку как в финале, так и на всем пути к нему. При этом защитник однажды отметился победным голом — забил во втором туре группового этапа в ворота «Стронгеста» (1:0).

Учитывая, что Кубок Либертадорес — один из самых статусных международных турниров современности, капитан команды-победителя — очень хорошая строчка в резюме. Кстати, на клубном чемпионате мира Нино тоже играл — помог «Флуминенсе» обыграть египетский «Аль-Ахли» (2:0), но ничем не помог в финале против «Сити» (0:4).

Футболист «Флуминенсе» Нино
Фото Global Look Press

Защитник играл за сборную Бразилии. Один раз

Нино действительно статусный игрок, однако называть его игроком сборной Бразилии немного громко. Нет, технически он им является — в ноябре дебютировал за команду, — но фактически за тех самых «селесао» провел всего 45 минут в карьере.

Важно учитывать, что сейчас пентакампеонов возглавляет Фернандо Диниз, совмещающий сборную с работой во «Флуминенсе». Так что дебют капитана его команды в сборной, которую он тренирует, неудивителен.

При этом Нино играл за сборную Бразилии U-23, а также за олимпийскую команду. Ту самую, которая выиграла золото в Японии — с Клаудиньо, Малкомом, Дани Алвесом, Антони и Ришарлисоном. Нино отыграл ту Олимпиаду без замен.

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Дебютировать за основную команду Бразилии у защитника был шанс и раньше, в июне 2023 года. Однако тогда Нино получил травму, и вместе него в сборную был вызван... Ренан, который в январе прошлого года перешел в «Зенит». Теперь, вероятно, они сменят друг друга в клубе.

Травмы, кстати, одна из самых больших проблем 26-летнего защитника. Несмотря на то что на Transfermarkt у Нино в истории болезни отображается всего два повреждения (совокупно он пропустил шесть матчей), по «неизвестным причинам» он не играл гораздо чаще. За четыре года в «Флуминенсе» только в чемпионате Бразилии футболист не попадал в заявку около 30 раз, большую часть — серийно (то есть 3-4 матча подряд). По какой причине — точно сказать тяжело, но вряд ли в каждом из этих случаев речь не шла о здоровье.

Футболист «Флуминенсе» Нино
Фото Global Look Press

Нино не хотел в «Зенит»

У бразильца до сих пор шла насыщенная футбольная жизнь — Кубок Либертадорес, КЧМ, Олимпиада и сборная Бразилии. Огромное количество международных матчей и звездные партнеры — от Марсело до Ришарлисона. Вряд ли бы кто-то удивился, если б Нино не захотел от всего этого отказываться. Особенно учитывая, что в России нет еврокубков, а в «Зените» перебор защитников и есть негативный пример Ренана.

По информации издания Ansa, в конце декабря Нино действительно не захотел переезжать в Россию. Тем более что, по разным данным, на игрока претендовали «Рома», «Фейеноорд», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и даже «Ливерпуль».

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Однако в начале января выяснилось, что самый реалистичный вариант — «Ноттингем» — сорвался. Англичане отказались платить за Нино сразу и хотели рассрочку — это информация издания Itatiaia. «Зенит» же готов выплатить всю необходимую сумму целиком, что и сыграло в его пользу.

Но возможные проблемы футболиста никуда не делись. Нино в случае перехода станет уже шестым центральным защитником команды Семака — наряду с Ренаном, Эраковичем, Родригао, Алипом и Чистяковым. Как для игрока, так и для клуба это создаст массу трудностей — будем наблюдать, как они будут из них выпутываться.

ФК Зенит
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
Нино (Флуминенсе)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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