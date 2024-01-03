«Зенит» везет еще одного бразильца. Нино — топ-покупка, но есть несколько нюансов
В последние дни приходит все больше сообщений о том, что в «Зените» скоро появится еще один бразилец — 26-летний центральный защитник «Флуминенсе» Нино. Сумма сделки — в районе 6 миллионов евро, питерцы торговались за игрока около месяца и, по данным журналиста Фабио Алейшо, должны вот-вот объявить о трансфере.
Нино — один из самых статусных бразильцев «Зенита»
В Санкт-Петербурге за годы увлечения Бразилией было много игроков самого разного статуса. Приезжали в Россию и выдающийся Халк, и игрок «Барселоны» Малком, и почти футболист «Реала» Ренан. Однако Нино — игрок немного другой категории. Он менее раскрученный, но более успешный.
Защитник не просто выступает за один из лучших клубов Бразилии, а капитанит в нем. И это при том, что вместе с Нино за «Флуминенсе» играет 35-летний Марсело, легендарный воспитанник этой команды. Экс-защитник «Реала» вернулся к «трехцветным» в 2023 году с мечтой выиграть Кубок Либертадорес.
Кстати, у него это получилось — «Флуминенсе» в ноябре обыграл «Бока Хуниорс» на «Маракане», а Нино носил капитанскую повязку как в финале, так и на всем пути к нему. При этом защитник однажды отметился победным голом — забил во втором туре группового этапа в ворота «Стронгеста» (1:0).
Учитывая, что Кубок Либертадорес — один из самых статусных международных турниров современности, капитан команды-победителя — очень хорошая строчка в резюме. Кстати, на клубном чемпионате мира Нино тоже играл — помог «Флуминенсе» обыграть египетский «Аль-Ахли» (2:0), но ничем не помог в финале против «Сити» (0:4).
Защитник играл за сборную Бразилии. Один раз
Нино действительно статусный игрок, однако называть его игроком сборной Бразилии немного громко. Нет, технически он им является — в ноябре дебютировал за команду, — но фактически за тех самых «селесао» провел всего 45 минут в карьере.
Важно учитывать, что сейчас пентакампеонов возглавляет Фернандо Диниз, совмещающий сборную с работой во «Флуминенсе». Так что дебют капитана его команды в сборной, которую он тренирует, неудивителен.
При этом Нино играл за сборную Бразилии U-23, а также за олимпийскую команду. Ту самую, которая выиграла золото в Японии — с Клаудиньо, Малкомом, Дани Алвесом, Антони и Ришарлисоном. Нино отыграл ту Олимпиаду без замен.
Дебютировать за основную команду Бразилии у защитника был шанс и раньше, в июне 2023 года. Однако тогда Нино получил травму, и вместе него в сборную был вызван... Ренан, который в январе прошлого года перешел в «Зенит». Теперь, вероятно, они сменят друг друга в клубе.
Травмы, кстати, одна из самых больших проблем 26-летнего защитника. Несмотря на то что на Transfermarkt у Нино в истории болезни отображается всего два повреждения (совокупно он пропустил шесть матчей), по «неизвестным причинам» он не играл гораздо чаще. За четыре года в «Флуминенсе» только в чемпионате Бразилии футболист не попадал в заявку около 30 раз, большую часть — серийно (то есть 3-4 матча подряд). По какой причине — точно сказать тяжело, но вряд ли в каждом из этих случаев речь не шла о здоровье.
Нино не хотел в «Зенит»
У бразильца до сих пор шла насыщенная футбольная жизнь — Кубок Либертадорес, КЧМ, Олимпиада и сборная Бразилии. Огромное количество международных матчей и звездные партнеры — от Марсело до Ришарлисона. Вряд ли бы кто-то удивился, если б Нино не захотел от всего этого отказываться. Особенно учитывая, что в России нет еврокубков, а в «Зените» перебор защитников и есть негативный пример Ренана.
По информации издания Ansa, в конце декабря Нино действительно не захотел переезжать в Россию. Тем более что, по разным данным, на игрока претендовали «Рома», «Фейеноорд», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и даже «Ливерпуль».
Однако в начале января выяснилось, что самый реалистичный вариант — «Ноттингем» — сорвался. Англичане отказались платить за Нино сразу и хотели рассрочку — это информация издания Itatiaia. «Зенит» же готов выплатить всю необходимую сумму целиком, что и сыграло в его пользу.
Но возможные проблемы футболиста никуда не делись. Нино в случае перехода станет уже шестым центральным защитником команды Семака — наряду с Ренаном, Эраковичем, Родригао, Алипом и Чистяковым. Как для игрока, так и для клуба это создаст массу трудностей — будем наблюдать, как они будут из них выпутываться.
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1
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|2
|28-14
|38
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2
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|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
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3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
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7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
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8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
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12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
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15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
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|8
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Джон Кордоба
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|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5