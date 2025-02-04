Крутые стандарты, спорный гол и спасительный удар Соболева. «Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти

Чемпионы России стартовали на Winline Зимнем кубке РПЛ с победы над армейцами.

Товарищеские матчи. Клубы. .

04 февр, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

«Зенит» последним стартовал на межсезонном турнире в Эмиратах, выставив в целом ожидавшийся состав. Перестановки — исключительно рабочие, так как Сергей Семак не мог рассчитывать на приболевшего Эраковича (его сменил Алип). Однако серб скоро будет в строю. В отличие от получившего тяжелую травму Караваева, которого команда поддержала, выйдя на построение в специальных футболках с надписью «КАРА».

Что до выбранной схемы, то к возобновлению чемпионата России наигрываются 4-2-3-1 с Глушенковым на позиции «десятки» и Густаво Мантуаном в роли латераля. Правый фланг у «Зенита» теперь полностью бразильский и пока вызывающий вопросы. Во-первых, Мантуан при всех приобретенных им навыках все-таки не профильный защитник. Во-вторых, Луис Энрике — лучший игрок прошлогоднего чемпионата Бразилии, который пока проходит адаптацию.

В каких-то эпизодах бывший футболист «Ботафого» увлекался дриблингом или отдавал неточный пас в зону потенциального забегания, так как еще знакомится с новыми партнерами. Но хватало в исполнении новичка и интересных ходов. Удар с левой и дриблинг у Энрике, как говорится, на уровне. Впечатлило, как бразилец поймал финтом Зделара и едва не закрутил мяч под дальнюю штангу. А еще показательным получился эпизод, в котором Энрике отработал за Мантуана в обороне и остановил прорыв Мойзеса.

В свою очередь ЦСКА снова вышел с четверкой защитников и ромбом в центре поля. Главное отличие от игры с «Ростовом» — Пьянич в качестве «десятки». В прошлом матче босниец играл чуть глубже, периодически меняясь позициями с Файзуллаевым. Однако во вторник узбекского футболиста заменил классический восьмой номер — Кисляк. Тороп в воротах и Мусаев в атаке — обычная ротация. А Виллиан Роша начал игру с первых минут, так как хорошо проявивший себя на сборах 19-летний Абдулкадыров получил травму. Идет поиск оптимальных сочетаний, и к 1 марта, когда ЦСКА в первом весеннем туре приедет в Санкт-Петербург, все еще не раз может поменяться.

Впереди почти целый месяц, а тут все изменилось за тайм. «Зенит», например, перестроился на 4-2-2-2, и в атаке к Лусиано Гонду добавился Кассьерра. А Марко Николич, в отличие от встречи с «Ростовом», увеличил игровое время стартового состава и не делал замен до 71-й минуты. Причем на темпе это никак не сказывалось. Точнее, после перерыва как армейцы, так и зенитовцы задвигались веселее, украсив игру двумя прекрасными голами.

Оба пришли со стандартов — и получились абсолютно нестандартными. Заставив соперника сфолить около угла штрафной, «Зенит» разыграл мяч накоротке, благодаря чему Дуглас Сантос начал движение параллельно воротам. Ему удалось проскочить мимо Пьянича, уйти от прокатившегося мимо по газону Койта, а что такое удар капитана с левой — лишний раз рассказывать не надо. Зато стоит обратить внимание на таланты сравнявшего счет Кисляка. Расположившись у радиуса штрафной при подаче Обляковым углового, он наказал не придавшего этому значения соперника и с лета отправил мяч в угол.

Далее — после многочисленных замен — игра стала еще более живой. Временами — сумбурной, а до первой на турнире серии пенальти дело дошло по максимально драматичному сценарию. ЦСКА был в шаге от выхода в финал со стопроцентным результатом, но гол Шуманского, который, скорее всего, сфолил на Адамове (ВАР на турнире не работает), не стал победным. «Зенит» спас здорово пробивший с разворота Соболев. И он же безупречно открыл серию 11-метровых, по ходу которой победу идеально бившим сине-бело-голубым принесли сейв Адамова (после удара Файзуллаева) и попадание Шуманского в штангу.