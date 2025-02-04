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«Они мерзкие, черти». Лунев приложил игроков «Краснодара» за стычку после дикого фола Тормены

Лунев раскритиковал поведение игроков «Краснодара» после фола Тормены
Артем Белинин
Корреспондент
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Андрей Лунев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Личка тоже в шоке.
Товарищеские матчи. Клубы. .
04 февр, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Краснодар
1:0
Динамо

Матч группового этапа Winline Зимнего кубка РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» (1:0) не обошелся без скандала. На 55-й минуте защитник «быков» Витор Тормена прямой ногой влетел в голеностоп нападающего москвичей Дениса Бокова, чем спровоцировал потасовку на поле.

Реакция Лички

Поступок Тормены действительно был опасным — в худшем случае Боков мог получить тяжелый перелом.

Эпизод произошел на глазах главного тренера «Динамо» Марцела Лички — чеха возмутила жесткость фола, и он выбежал на поле. Специалист настолько разозлился, что даже толкнул Тормену в грудь. Вслед за этим началась небольшая потасовка между игроками, после которой Витор получил заслуженную красную карточку.

Личка позднее объяснил свой эмоциональный поступок. «Я хочу верить, игрок соперника не собирался травмировать нашего игрока. Со скамейки фол выглядел очень жестко. Я подумал, он сломал Бокову ногу. Я видел — он шел прямой ногой. Очень рад, что ничего не случилось», — передал слова Лички корреспондент «СЭ».

Лунев не стеснялся

Уже после матча появились другие комментарии. Так, голкипер динамовцев Андрей Лунев отозвался о соперниках негативно. «Стычка с игроками «Краснодара»? Они мерзкие! Ты видел, что они говорят? «Puta madre». Черти они! Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: «Puta madre». Как я им ответил? Нецензурно», — цитирует Лунева «РБ Спорт».

В «Краснодаре» же назвали виновным в стычке арбитра. По мнению вратаря «быков» Юрия Дюпина, рефери упустил нить игры. «Не видел эпизод — перекрыли обзор. Могу сказать, что такие моменты часто бывают на сборах. Игроки находятся под нагрузкой, плюс накал страстей. И если ситуация ухудшается, поскольку судья раз не свистнул, два не свистнул, возможны моменты. Мне кажется, такое произошло сегодня. Этому эпизоду предшествовала пара моментов. Думаю, они повлияли. Просто нужно было как-то по-другому успокоить игроков: взять больше паузу, дать всем остыть», — сказал голкипер «СЭ».

&laquo;Краснодар&raquo; обыграл &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;матче Зимнего кубка РПЛ (1:0) 4&nbsp;февраля. Победный гол Кордобы в меньшинстве, потасовка, Тормена чуть не сломал ногу Бокову. «Краснодар» обыграл «Динамо»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба также намекнул на причастность арбитра: «Не хочется ничего говорить на этот счет. Всегда известен исход таких слов. Мне кажется, у этого судьи личное ко мне отношение. Меня ударили на фланге, но ничего не просвистели. Не остается ничего думать, кроме того, что это что-то личное».

Сейчас «Краснодар» занимает второе место в группе — на счету «быков» 3 очка после победы над «Динамо». Команда Лички на турнире занимает последнее место (0 баллов), первым в группе идет «Спартак» (3 балла).

Андрей Лунев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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10
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13
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