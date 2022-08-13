Безыдейный «Локо» против ярких «Крыльев» спас курьезный пенальти. Железнодорожники снова без победы

К игре «Локомотива» масса вопросов.

Йозеф Циннбауэр, когда его в предматчевом интервью спросили о том, как «Локомотив» собирается реабилитироваться за последние провалы, ответил: «Перед своими болельщиками команда собирается доминировать». Но пока все пытались разобраться, как в отсутствие оставшегося на лавке Джирано Керка хозяева будут строить игру — с двумя чистыми нападающими или Вильсоном Изидором на фланге, инициативу забрали «Крылья».

Примерно так, кстати, было и с «Динамо», однако бело-голубые не позволяли у собственных ворот таких вольностей. Первая же атака — почти выход один на один Дмитрия Цыпченко. Вслед за ним — удар головой Максима Глушенкова. Как показалось сначала, получился он не самым опасным, но все разъяснили вмешательство ВАР и повторы, на которых было четко видно попадание мяча в руку Наиру Тикнизяну.

Но и тут «Локо» на плаву оставили Даниил Худяков, вытащивший из угла удар с точки в исполнении Глушенкова. Дальнейшее же развитие событий располагало к избитым сюжетам про наказание за упущенные моменты и мастер-классы реализации. Только второй в игре 11-метровый в исполнении Франсуа Камано иначе как бездарным не назовешь. Иван Ломаев, разгадав замысел гвинейского легионера, забрал мяч, словно на разминке.

Вопросов к Камано было много. В том числе и о том, почему бил он, а не реализовавший пенальти в предыдущей домашней игре с «Ростовом» Антон Миранчук? Если же пытаться найти хоть какой-то позитив, то стоит отметить взаимодействие Ивана Игнатьева и Изидора. Мгновенный пас российского форварда на ход французу получился классным, а на входе в штрафную бомбардира сбил не успевший с подкатом Александр Солдатенков.

В остальном все развивалось по нехитрой схеме, в рамках которой обе команды демонстрировали набор своих ключевых проблем. «Локо» ломился в запертую дверь в позиционном нападении, не имея в руках ключа. Словно в расчете на то, что отмычкой станут индивидуальные качества лидеров. Но у них не ладилось с завершением, как и у Миранчука, который классно сыграл на перехвате, после чего прострелил точно в руки Ломаеву.

«Крылья» же, казалось, выработали лимит забитых мячей в стартовом туре в Оренбурге. Реализация моментов у команды Игоря Осинькина — настоящая катастрофа. За три предыдущих тура до ума удалось довести только одну атаку, спасшую игру с «Торпедо», где от самарцев вообще-то ждали победы. А матч в Черкизово словно стал продолжением предыдущей встречи с «Динамо». Чего стоит промах Глушенкова из площади ворот!

Максим с отрывом претендовал на звание главного неудачника матча, в начале второго тайма наиграв на хет-трик, а то и на покер. Только наличие моментов — это и про правильные действия форварда, который стабильно находил свои шансы, и про выстроенную игру «Крыльев». А когда есть понятная и работающая система, результат рано или поздно придет. И когда защита хозяев оставила Глушенкова в паре метров от ворот, он уже не промахнулся.

Идей же в футболе «Локомотива» не просматривалось. Как в целом, так и в деталях. Сложно, например, понять замену Изидора в перерыве, так как Марко Раконьяц ничем, кроме гола из офсайда, не запомнился. Причем он же навязал защитникам борьбу, после чего случилось попадание Игнатьева в штангу. Только это такая же разовая вспышка, как и пенальти на 90-й минуте, назначенный за неловкие действия Владимира Хубулова в борьбе с Дмитрием Живоглядовым.

Да, Миранчук показал Камано, кто в команде штатный пенальтист. Да, вместо третьего поражения подряд случилась ничья, что позволяет избежать разговоров о кошмарной серии. Однако принципиально результат ничего не меняет. По игре «Локо» этой ничьей не заслуживал. Команда в глубоком кризисе и по-прежнему без побед.