Безыдейный «Локо» против ярких «Крыльев» спас курьезный пенальти. Железнодорожники снова без победы
Йозеф Циннбауэр, когда его в предматчевом интервью спросили о том, как «Локомотив» собирается реабилитироваться за последние провалы, ответил: «Перед своими болельщиками команда собирается доминировать». Но пока все пытались разобраться, как в отсутствие оставшегося на лавке Джирано Керка хозяева будут строить игру — с двумя чистыми нападающими или Вильсоном Изидором на фланге, инициативу забрали «Крылья».
Примерно так, кстати, было и с «Динамо», однако бело-голубые не позволяли у собственных ворот таких вольностей. Первая же атака — почти выход один на один Дмитрия Цыпченко. Вслед за ним — удар головой Максима Глушенкова. Как показалось сначала, получился он не самым опасным, но все разъяснили вмешательство ВАР и повторы, на которых было четко видно попадание мяча в руку Наиру Тикнизяну.
Но и тут «Локо» на плаву оставили Даниил Худяков, вытащивший из угла удар с точки в исполнении Глушенкова. Дальнейшее же развитие событий располагало к избитым сюжетам про наказание за упущенные моменты и мастер-классы реализации. Только второй в игре 11-метровый в исполнении Франсуа Камано иначе как бездарным не назовешь. Иван Ломаев, разгадав замысел гвинейского легионера, забрал мяч, словно на разминке.
Вопросов к Камано было много. В том числе и о том, почему бил он, а не реализовавший пенальти в предыдущей домашней игре с «Ростовом» Антон Миранчук? Если же пытаться найти хоть какой-то позитив, то стоит отметить взаимодействие Ивана Игнатьева и Изидора. Мгновенный пас российского форварда на ход французу получился классным, а на входе в штрафную бомбардира сбил не успевший с подкатом Александр Солдатенков.
В остальном все развивалось по нехитрой схеме, в рамках которой обе команды демонстрировали набор своих ключевых проблем. «Локо» ломился в запертую дверь в позиционном нападении, не имея в руках ключа. Словно в расчете на то, что отмычкой станут индивидуальные качества лидеров. Но у них не ладилось с завершением, как и у Миранчука, который классно сыграл на перехвате, после чего прострелил точно в руки Ломаеву.
«Крылья» же, казалось, выработали лимит забитых мячей в стартовом туре в Оренбурге. Реализация моментов у команды Игоря Осинькина — настоящая катастрофа. За три предыдущих тура до ума удалось довести только одну атаку, спасшую игру с «Торпедо», где от самарцев вообще-то ждали победы. А матч в Черкизово словно стал продолжением предыдущей встречи с «Динамо». Чего стоит промах Глушенкова из площади ворот!
Максим с отрывом претендовал на звание главного неудачника матча, в начале второго тайма наиграв на хет-трик, а то и на покер. Только наличие моментов — это и про правильные действия форварда, который стабильно находил свои шансы, и про выстроенную игру «Крыльев». А когда есть понятная и работающая система, результат рано или поздно придет. И когда защита хозяев оставила Глушенкова в паре метров от ворот, он уже не промахнулся.
Идей же в футболе «Локомотива» не просматривалось. Как в целом, так и в деталях. Сложно, например, понять замену Изидора в перерыве, так как Марко Раконьяц ничем, кроме гола из офсайда, не запомнился. Причем он же навязал защитникам борьбу, после чего случилось попадание Игнатьева в штангу. Только это такая же разовая вспышка, как и пенальти на 90-й минуте, назначенный за неловкие действия Владимира Хубулова в борьбе с Дмитрием Живоглядовым.
Да, Миранчук показал Камано, кто в команде штатный пенальтист. Да, вместо третьего поражения подряд случилась ничья, что позволяет избежать разговоров о кошмарной серии. Однако принципиально результат ничего не меняет. По игре «Локо» этой ничьей не заслуживал. Команда в глубоком кризисе и по-прежнему без побед.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0