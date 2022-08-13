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Безыдейный «Локо» против ярких «Крыльев» спас курьезный пенальти. Железнодорожники снова без победы

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Локомотив» — «Крылья Советов»: Антон Миранчук бьет пенальти.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
К игре «Локомотива» масса вопросов.
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Крылья Советов
Голы
Глушенков, 68 (0:1), Миранчук, 90+1 (1:1)
Нереализованный пенальти
Глушенков 8, Камано 18
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Баринов Миранчук Тикнизян Карпукас Игнатьев (Раков, 90+3) Изидор (Раконьяц, 46) Камано (Керк, 76)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков (Гапонов, 85) Бейл Евгеньев Витюгов Ежов Глушенков (Хубулов, 77) Соколов (Шитов, 77) Цыпченко Коваленко
Предупреждения
Тикнизян 7’, Едвай 16’, Карпукас 60’  -  Солдатенков 17’, Глушенков 67’, Ломаев 79’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Иванов (Кострома) Большаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Амелин (Тула) Воронцов (Ярославль)

Йозеф Циннбауэр, когда его в предматчевом интервью спросили о том, как «Локомотив» собирается реабилитироваться за последние провалы, ответил: «Перед своими болельщиками команда собирается доминировать». Но пока все пытались разобраться, как в отсутствие оставшегося на лавке Джирано Керка хозяева будут строить игру — с двумя чистыми нападающими или Вильсоном Изидором на фланге, инициативу забрали «Крылья».

Примерно так, кстати, было и с «Динамо», однако бело-голубые не позволяли у собственных ворот таких вольностей. Первая же атака — почти выход один на один Дмитрия Цыпченко. Вслед за ним — удар головой Максима Глушенкова. Как показалось сначала, получился он не самым опасным, но все разъяснили вмешательство ВАР и повторы, на которых было четко видно попадание мяча в руку Наиру Тикнизяну.

Но и тут «Локо» на плаву оставили Даниил Худяков, вытащивший из угла удар с точки в исполнении Глушенкова. Дальнейшее же развитие событий располагало к избитым сюжетам про наказание за упущенные моменты и мастер-классы реализации. Только второй в игре 11-метровый в исполнении Франсуа Камано иначе как бездарным не назовешь. Иван Ломаев, разгадав замысел гвинейского легионера, забрал мяч, словно на разминке.

Вопросов к Камано было много. В том числе и о том, почему бил он, а не реализовавший пенальти в предыдущей домашней игре с «Ростовом» Антон Миранчук? Если же пытаться найти хоть какой-то позитив, то стоит отметить взаимодействие Ивана Игнатьева и Изидора. Мгновенный пас российского форварда на ход французу получился классным, а на входе в штрафную бомбардира сбил не успевший с подкатом Александр Солдатенков.

В остальном все развивалось по нехитрой схеме, в рамках которой обе команды демонстрировали набор своих ключевых проблем. «Локо» ломился в запертую дверь в позиционном нападении, не имея в руках ключа. Словно в расчете на то, что отмычкой станут индивидуальные качества лидеров. Но у них не ладилось с завершением, как и у Миранчука, который классно сыграл на перехвате, после чего прострелил точно в руки Ломаеву.

«Крылья» же, казалось, выработали лимит забитых мячей в стартовом туре в Оренбурге. Реализация моментов у команды Игоря Осинькина — настоящая катастрофа. За три предыдущих тура до ума удалось довести только одну атаку, спасшую игру с «Торпедо», где от самарцев вообще-то ждали победы. А матч в Черкизово словно стал продолжением предыдущей встречи с «Динамо». Чего стоит промах Глушенкова из площади ворот!

Максим с отрывом претендовал на звание главного неудачника матча, в начале второго тайма наиграв на хет-трик, а то и на покер. Только наличие моментов — это и про правильные действия форварда, который стабильно находил свои шансы, и про выстроенную игру «Крыльев». А когда есть понятная и работающая система, результат рано или поздно придет. И когда защита хозяев оставила Глушенкова в паре метров от ворот, он уже не промахнулся.

Идей же в футболе «Локомотива» не просматривалось. Как в целом, так и в деталях. Сложно, например, понять замену Изидора в перерыве, так как Марко Раконьяц ничем, кроме гола из офсайда, не запомнился. Причем он же навязал защитникам борьбу, после чего случилось попадание Игнатьева в штангу. Только это такая же разовая вспышка, как и пенальти на 90-й минуте, назначенный за неловкие действия Владимира Хубулова в борьбе с Дмитрием Живоглядовым.

Да, Миранчук показал Камано, кто в команде штатный пенальтист. Да, вместо третьего поражения подряд случилась ничья, что позволяет избежать разговоров о кошмарной серии. Однако принципиально результат ничего не меняет. По игре «Локо» этой ничьей не заслуживал. Команда в глубоком кризисе и по-прежнему без побед.

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