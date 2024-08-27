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Первое поражение «Зенита» в Кубке — после двух ничьих в РПЛ. «Акрону» помог Васютин!

«Зенит» в серии пенальти проиграл «Акрону» в Кубке России
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Кирилл Данилин и Вячеслав Караваев.
Фото ФК «Зенит»
«Акрон» в серии пенальти обыграл «Зенит».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
1/2
В Самаре все решилось в серии пенальти.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
27 авг, 17:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:1
Зенит

«Зенит» на старте сезона пугал своей мощью — соперники с разгромным счетом отлетали один за другим, и от бессилия сине-бело-голубых из прошлого чемпионата, казалось, не осталось и следа. Но потом что-то сломалось (вернее, кто-то — Максим Глушенков), и команда Серея Семака начала терять очки — сначала с «Химками», потом со «Спартаком». А теперь и в FONBET Кубке России.

Хотя «Акрон» казался удобной жертвой — на выходных тольяттинцев переехал ЦСКА (0:4), а в Кубке аналогичный разгром случился и в Казани. Похоже на легкую добычу?

Вероятно, Семак именно так и рассудил — и прилично перетасовал обойму. Игровое время получили Адамов, Волков, Васильев, Ерохин, Артур и Мантуан. При этом в центре обороны вышла мощная пара Алип — Эракович, но серб пропустит следующий матч в РПЛ из-за удаления со «Спартаком», поэтому неудивительно, что в Кубке его беречь не стали.

Марко Николич, Сергей Семак, Деян Станкович. «Акрон» сравнял счет в игре с «Зенитом», «Ахмат» против ЦСКА. Онлайн-трансляция матчей Кубка России

Несмотря на то что в таком сочетании игрокам «Зенита» явно не хватало сыгранности, опасные моменты они создавали. И здесь «Акрону» помогал Васютин, перебравшийся из Санкт-Петербурга в Тольятти этим летом. И ставший героем матча! Уже на 3-й минуте он справился с выстрелом Кассьерры, а прямо перед перерывом выдал двойной сейв. Правда, с третьего захода «Зенит» все-таки открыл счет: Васильев подобрал мяч, протащил его в штрафную и зарядил так, что голкипер оказался бессилен. Для воспитанника питерцев этот мяч стал вторым за две недели — в прошлый раз он поразил ворота «Рубина».

На 54-й минуте «Акрон» сравнял с пенальти, который Волков «привез» буквально на ровном месте. Неудивительно, что Семак тут же заменил его на Клаудиньо. К тому моменту играли Дуглас Сантос, а также Педро (он еще до перерыва вышел вместо Мостового).

К концу встречи состав «Зенита» уже напоминал основной, но было поздно — «Акрон» адаптировался к нагрузкам и стойко сдерживал все атаки. Команда Тедеева вперед не летела — то ли закончились силы, то ли терпела до серии пенальти.

И этот план оказался верным.

Хозяева выглядели очень уверенными и реализовали все пять ударов с «точки». Разницу же сделал Васютин — он потащил выстрел Артура и передал привет бывшей команде, которую собственноручно оставил без победы.

Неудачная серия «Зенита» продолжается, и теперь с двух ничьих в РПЛ она перетекла в поражение в Кубке. Кто бы мог подумать, что это случится в матче с «Акроном»? Но это произошло, и молодому клубу теперь будет что вспомнить. А вот питерцам пора срочно исправлять проблемы — в последнее время их накопилось слишком много.

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Зенит
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