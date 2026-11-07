Что изменить Мусаеву, чтобы спасти сезон для «Краснодара»?
В текущем сезоне болельщики «Краснодара» испытывают контрастный душ эмоций. Лучший старт в истории клуба сменился длинной серией без побед и повторением своего антирекорда за 2011 год. «Быки» столкнулись с травмами ключевых звезд в начале дистанции, а приобретенные новички не дали игре ожидаемого прироста качества. Про уход Эдуарда Сперцяна говорить лишний раз не приходится, ведь роль полузащитника в успехах команды сложно переоценить. Создается впечатление, что Мурад Мусаев в данной ситуации становится заложником обстоятельств и не является основной причиной всех неудач. Однако некоторые вещи главный тренер «Краснодара» точно мог бы поменять по ходу осеннего кризиса.
4-4-2 с парой Воробьев — Кордоба
Неожиданно разочаровывающе выглядит статистика Дмитрия Воробьева. До возвращения в Краснодар он считался стабильным снайпером, который гарантированно отгрузит под десяток мячей — что в «Оренбурге», что в «Локомотиве». Но к 14 туру на его счету всего два гола — в Кубке.
Хотя на игрока делали серьезную ставку и выплатили огромные деньги. В отсутствие Кордобы он был основным форвардом, который и должен был приносить очки своими действиями на поле. Но поначалу неубедительная игра Дмитрия маскировалась за счет результатов команды и отсутствия альтернатив. А уже с сентября, когда Джон вернулся в старт, стало ясно, что Воробьев провалил миссию.
Мусаев пытался найти решение проблемы неэффективности нападающего, пробуя его в оттяжке и на фланге, но одно оставалось неизменным — именно Кордоба выходил в центре нападения и от тура к туру прибавлял. В итоге Воробьев окончательно присел в запас, а в матчах с «Зенитом» и «Балтикой» даже не появлялся на поле, будто Мусаев смирился с тем, что зря поверил в страйкера, и перестал доверять игроку. Хотя напрашивался очевидный вариант: перестроиться на 4-4-2. Кажется, что схема с одним форвардом на острие слишком тесна, когда в обойме имеются два разноплановых страйкера. А ведь у этой связки есть потенциал. Мощный таран, умеющий ставить спину и скидывать мячи, плюс более быстрый игрок, готовый пользоваться пространством. Возможно, пришло время отойти от привычной схемы 4-2-3-1 и рискнуть?
Нужны новые идеи
Фактически четвертый сезон «быки» играют в одинаковый футбол: ставка на физическую мощь Кордобы, стандарты и агрессивный прессинг. Эта модель считалась эффективной, потому что два главных лидера находились в отличной форме. Сперцян раздавал ассисты и делал разницу на стандартах, а Джон мог продавить и забить неочевидный гол, когда у команды вообще не было моментов. Порой футбол южан был более разнообразным, если у вингеров шла игра на скорости, а другие полузащитники (помимо Эдуарда) действовали острее. Но неоднократно было заметно отсутствие связей между линиями, и это вытекало в большие проблемы при вскрытии насыщенной обороны. То есть «Краснодар» буквально давил соперников мощью, загружая всеми способами в штрафную на Кордобу. Или на крепких центральных защитников.
Но на старте сезона «быки» уже выглядели ослабленными: Сперцян ушел, Кордоба был травмирован, а победы часто происходили на фоне статистических аномалий — удалений у соперника, успешных стандартов и кошмарной реализации у ворот Агкацева.
Мусаев продолжил верить в свои принципы. Но быстро выяснилось, что Уткин не заменит Сперцяна в созидании, Воробьев не умеет продавливать защитников в чужой штрафной (особенно не на своей позиции). Тренеру не удалось поменять рисунок игры, хотя бы опробовать новую схему и избавиться от зависимости от Кордобы. Спад выглядит логичным — костяк команды стал слабее, скамейка осталась короткой, при этом «быки» продолжают играть по единственному плану, который уже не работает. Отсутствие свежих идей — реальная проблема.
Что будет с ЦСКА?
Вероятно, Мусаев сам объективно оценивает ситуацию. Поэтому особенно интересно, как «Краснодар» собирается противостоять ЦСКА. У команды Дмитрия Игдисамова тоже есть определенные проблемы при построении атак, поэтому наверняка она отдаст мяч и попытается от обороны на переходных фазах сделать результат. Так было выиграно дерби со «Спартаком», так было с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
А что делать «Краснодару»? Стоит ли экспериментировать с позициями игроков? Может, отправить Аугусто вперед, а его прикрыть двумя опорниками? Кем заменить дисквалифицированного Черникова и Оласу? Как распорядиться вингерами? И попытаться ли сыграть с парой форвардов Кордоба — Воробьев? Слишком много вопросов, ответы на которые Мусаев ищет всю первую половину сезона.
Артем Дергачев
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2