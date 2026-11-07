Что изменить Мусаеву, чтобы спасти сезон для «Краснодара»?

И воспользуется ли ЦСКА кризисом «быков»?

В текущем сезоне болельщики «Краснодара» испытывают контрастный душ эмоций. Лучший старт в истории клуба сменился длинной серией без побед и повторением своего антирекорда за 2011 год. «Быки» столкнулись с травмами ключевых звезд в начале дистанции, а приобретенные новички не дали игре ожидаемого прироста качества. Про уход Эдуарда Сперцяна говорить лишний раз не приходится, ведь роль полузащитника в успехах команды сложно переоценить. Создается впечатление, что Мурад Мусаев в данной ситуации становится заложником обстоятельств и не является основной причиной всех неудач. Однако некоторые вещи главный тренер «Краснодара» точно мог бы поменять по ходу осеннего кризиса.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

4-4-2 с парой Воробьев — Кордоба

Неожиданно разочаровывающе выглядит статистика Дмитрия Воробьева. До возвращения в Краснодар он считался стабильным снайпером, который гарантированно отгрузит под десяток мячей — что в «Оренбурге», что в «Локомотиве». Но к 14 туру на его счету всего два гола — в Кубке.

Хотя на игрока делали серьезную ставку и выплатили огромные деньги. В отсутствие Кордобы он был основным форвардом, который и должен был приносить очки своими действиями на поле. Но поначалу неубедительная игра Дмитрия маскировалась за счет результатов команды и отсутствия альтернатив. А уже с сентября, когда Джон вернулся в старт, стало ясно, что Воробьев провалил миссию.

Мусаев пытался найти решение проблемы неэффективности нападающего, пробуя его в оттяжке и на фланге, но одно оставалось неизменным — именно Кордоба выходил в центре нападения и от тура к туру прибавлял. В итоге Воробьев окончательно присел в запас, а в матчах с «Зенитом» и «Балтикой» даже не появлялся на поле, будто Мусаев смирился с тем, что зря поверил в страйкера, и перестал доверять игроку. Хотя напрашивался очевидный вариант: перестроиться на 4-4-2. Кажется, что схема с одним форвардом на острие слишком тесна, когда в обойме имеются два разноплановых страйкера. А ведь у этой связки есть потенциал. Мощный таран, умеющий ставить спину и скидывать мячи, плюс более быстрый игрок, готовый пользоваться пространством. Возможно, пришло время отойти от привычной схемы 4-2-3-1 и рискнуть?

Мурад Мусаев и Джон Кордоба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нужны новые идеи

Фактически четвертый сезон «быки» играют в одинаковый футбол: ставка на физическую мощь Кордобы, стандарты и агрессивный прессинг. Эта модель считалась эффективной, потому что два главных лидера находились в отличной форме. Сперцян раздавал ассисты и делал разницу на стандартах, а Джон мог продавить и забить неочевидный гол, когда у команды вообще не было моментов. Порой футбол южан был более разнообразным, если у вингеров шла игра на скорости, а другие полузащитники (помимо Эдуарда) действовали острее. Но неоднократно было заметно отсутствие связей между линиями, и это вытекало в большие проблемы при вскрытии насыщенной обороны. То есть «Краснодар» буквально давил соперников мощью, загружая всеми способами в штрафную на Кордобу. Или на крепких центральных защитников.

Но на старте сезона «быки» уже выглядели ослабленными: Сперцян ушел, Кордоба был травмирован, а победы часто происходили на фоне статистических аномалий — удалений у соперника, успешных стандартов и кошмарной реализации у ворот Агкацева.

Мусаев продолжил верить в свои принципы. Но быстро выяснилось, что Уткин не заменит Сперцяна в созидании, Воробьев не умеет продавливать защитников в чужой штрафной (особенно не на своей позиции). Тренеру не удалось поменять рисунок игры, хотя бы опробовать новую схему и избавиться от зависимости от Кордобы. Спад выглядит логичным — костяк команды стал слабее, скамейка осталась короткой, при этом «быки» продолжают играть по единственному плану, который уже не работает. Отсутствие свежих идей — реальная проблема.

Что будет с ЦСКА?

Вероятно, Мусаев сам объективно оценивает ситуацию. Поэтому особенно интересно, как «Краснодар» собирается противостоять ЦСКА. У команды Дмитрия Игдисамова тоже есть определенные проблемы при построении атак, поэтому наверняка она отдаст мяч и попытается от обороны на переходных фазах сделать результат. Так было выиграно дерби со «Спартаком», так было с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

А что делать «Краснодару»? Стоит ли экспериментировать с позициями игроков? Может, отправить Аугусто вперед, а его прикрыть двумя опорниками? Кем заменить дисквалифицированного Черникова и Оласу? Как распорядиться вингерами? И попытаться ли сыграть с парой форвардов Кордоба — Воробьев? Слишком много вопросов, ответы на которые Мусаев ищет всю первую половину сезона.