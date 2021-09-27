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Березуцкий обыграл Кержакова. ЦСКА подобрался к тройке лидеров

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 21:45
27 сентября. «Нижний Новгород» — ЦСКА — 0:2. Фото ПФК ЦСКА
27 сентября. «Нижний Новгород» — ЦСКА — 0:2. Фото ПФК ЦСКА
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Армейцы без затруднений выиграли в Нижнем Новгороде.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур
«Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва) — 0:2 (0:1)
Голы: Зайнутдинов, 31 (0:1). Ахметов, 63 — с пенальти (0:2).
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Масоэро, Ткачук, Калинский, Бумаль (Шарипов, 69), Горбунов (Косарев, 79), Балай (Сулейманов, 46), Эннин (Берковский, 69).
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов (Дзагоев, 78), Обляков, Зайнутдинов, Бийол, Мухин, Чалов, Эджуке (Набабкин, 83), Яковлев (Кучаев, 64).
Предупреждения: Ткачук, 29. Балай, 38. Гоцук, 85.
Судьи: Левников. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
ВАР: Турбин (Дмитров). Богданов (Верея).
27 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

12&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. «Нижний» вслед за «Спартаком» снял скальп и с «Динамо». Сенсационная победа команды Кержакова

ЦСКА не сильно впечатлял на старте сезона, и армейские болельщики в этом плане всерьез рассчитывали на эффект победного дерби со «Спартаком». Там красно-синие тоже ничего особенного не показали, но три очка взяли, а Алексей Березуцкий после игры много говорил о характере. Закрепить эмоции недельной давности ЦСКА нужно было в Нижнем Новгороде. Команда Александра Кержакова лихо ворвалась в премьер-лигу, одержав в Москве победы над «Спартаком» и «Динамо». Но, как показала встреча в понедельник, с московскими командами «Нижнему» лучше играется в столице.

Игру пропускал герой дерби Антон Заболотный, успевший приплюсовать к решающему голу красную карточку. Заменил его 19-летний Владислав Яковлев, и для него это был первый выход в стартовом составе в премьер-лиге. Второй бомбардир молодежного первенства прошлого сезона атаковал с правого фланга, тогда как армейцы чаще наступали с противоположного края, где активен был Чидера Эджуке. Именно на его подачу в решающем моменте встрече пошел Бахтиер Зайнутдинов. Он упал прямо перед голкипером, и мяч от его, так скажем, поясницы влетел в ворота. Этот незаурядный эпизод моментально нашел отклик в соцсетях, и первым делом остряки вспомнили Вадима Евсеева и его знаменитую обработку мяча.

20&nbsp;сентября. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Красно-синие победили в&nbsp;московском дерби. «Спартак» плох, ЦСКА — не лучше. Но победа может стать переломной для Алексея Березуцкого

Гол был абсолютно логичным. ЦСКА играл с преимуществом, больше атаковал. С реализацией, правда, не все в порядке. Несколько отличных моментов было у Федора Чалова, но исполнить в заключительной фазе у него не получалось. Напорол и Эджуке, умудрившийся пальнуть над перекладиной с линии вратарской. Но это была не та игра, где соперник был готов наказать за расточительность. В первом тайме «Нижний» хоть как-то держал в тонусе Игоря Акинфеева, хотя по-настоящему опасных моментов и не создавал. Во втором дела у хозяев в атаке обстояли еще хуже: один-единственный момент удалось создать лишь в компенсированное время — Тимур Сулейманов промазал из отличной позиции. К тому моменту уже все было решено — ЦСКА вел в два мяча после гола Ильзата Ахметова с пенальти, который он сам же и заработал.

ЦСКА одержал вторую победу подряд и поднялся на пятую строчку. У «Нижнего», напротив, начались суровые будни в премьер-лиге, команда откатилась в середину таблицы. Более того, нижегородцы впервые не забили в этом чемпионате, на чем прервалась их рекордная голевая серия — ни один дебютант лиги не забивал в восьми стартовых матчах подряд.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет с «Краснодаром». С подачей этой встречи проблем не будет — сойдутся преследователи тройки лидеров, а «быков» в Москву привезет тренерский штаб, составленный из бывших армейцев. И это определенно будет хороший повод оценить качество игры команды Алексея Березуцкого.

Нижний Новгород — ЦСКА

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