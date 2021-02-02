Карпин vs Шалимов. Крутые парни, родившиеся в один день

Сегодня выдающимся в прошлом футболистам, а сейчас тренерам исполнилось по 52 года. Поздравляем Валерия Карпина и Игоря Шалимова — и смотрим, что еще совпадает в их жизнях и карьерах, а что отличается.

Рождение

Совпадает: дата — 2 февраля 1969 года.

Разное: Игорь Михайлович появился на свет в Москве, Валерий Георгиевич — в Нарве.

Начало

Совпадает: оба оказались в футболе совсем мальчишками.

Разное: Шалимов пришел в футбольную школу, московский «Алмаз», на год раньше Карпина, в 7 лет, а не в 8. Валерий Георгиевич, естественно, начинал в родной Нарве.

Первым профессиональным клубом в карьере Игоря Михайловича сразу стал «Спартак», Карпин на пути к красно-белым прошел через таллиннский «Спорт», ЦСКА, ЦСКА-2 и воронежский «Факел».

1990 год. Игорь Шалимов и Дмитрий Кузнецов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак»

Совпадает: вместе выступали за красно-белых в 1990-91 годах.

Разное: Шалимов и пришел раньше — дебютировал за основу еще в 1986 году, тогда же забил свой первый гол, и раньше уехал на Запад — в 1991-м. Игорь Михайлович брал золото чемпионата СССР-1989 (весь сезон-1987 он провел в дубле).

Валерий Георгиевич в союзной высшей лиге титул не выигрывал (лучшее достижение — серебро-1991), зато, в отличие от Шалимова, трижды побеждал в России — 1992, 1993, 1994.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная

Совпадает: конечно, у именинников немало выступлений за национальную команду. У Карпина — 73 матча и 17 голов, у Шалимова — 47 и 5. Объединяет Валерия Георгиевича и Игоря Михайловича и то, что оба подписали осенью 1993 года знаменитое «Письмо четырнадцати».

Разное: но Карпин весной 1994-го свою подпись отозвал и принял участие в чемпионате мира в США, а Шалимов, один из инициаторов «Письма», до конца стоял на своем и турнир пропустил.

Различаются у Игоря Михайловича и Валерия Георгиевича (помимо количества матчей и забитых мяче) даты дебютов: 13 июня 1990 года на ЧМ-90 против Аргентины (0:2) и 29 апреля 1992 года в товарищеской встрече в «Лужниках» с Англией (2:2). Шалимов впервые сыграл еще за сборную СССР, Карпин — уже за СНГ. У первого 20 встреч в составе СССР, 4 — СНГ и 23 — России. У второго только одна за еще объединенную команду Содружества — та самая, первая, остальные 72 — за РФ.

За рубежом

Совпадает: у обоих это самые долгие этапы в карьерах. Шалимов играл за границей 8 лет, Карпин — 11. При этом высшие достижения Игоря Михайловича и Валерия Георгиевича в иностранных лигах — 2-е места, в «Интере"-1993 и «Реал Сосьедаде"-2003 соответственно.

Разное: правда, у Шалимова есть и трофей — Кубок УЕФА-1994. Карпин несколько раз останавливался в шаге о победы — помимо того самого серебра примеры, были финалы Кубка Испании-2001 и Кубка Интертото-2000 с «Сельтой». За рубежом Игорь Михайлович выступал в Италии («Фоджа», «Интер», «Удинезе», «Болонья», «Наполи»), Германии («Дуйсбург») и Швейцарии («Лугано») и сменил гораздо больше клубов, чем Валерий Георгиевич — только ла лига и всего три команды (помимо «Сосьедада» и «Сельты» был еще сезон в «Валенсии»).

Игорь Шалимов и Валерий Карпин. Фото Виталий Тимкив

Тренеры

Совпадает: у каждого есть приличный опыт работы главным тренером в РПЛ, но еще титулов в качестве тренера.

Разное: Карпина возглавлял «Спартак» (2009-2014), а Шалимов — пока нет. Кроме того, Валерий Георгиевич сейчас при должности — с 2018-го трудится в «Ростове», а Игорь Михайлович после ухода из «Ахмата» в прошлом году остается на паузе.

Карпин тренирует на высшем уровне дольше Шалимова, у которого после «Уралана"-2002-03 были «Краснодар"-2016-18 и работа в Грозном в 2019-20-м. Валерий Георгиевич дважды брал российское серебро (2009 и 2011/12) с красно-белыми, высшее достижение Игоря Михайловича — 4-е место с «быками».

ТВ

Совпадает: и Карпин, и Шалимов — не чужие люди на «Матч ТВ».

Разное: если Игорь Михайлович после ухода из «Ахмата» охотно выступает в качестве эксперта, то Валерий Георгиевич, побывав в этой роли, пошел дальше — 16 февраля 2017 по 24 июля 2017 он занимал пост главного редактора футбольных трансляций канала.

Instagram

Совпадает: оба заводили аккаунты в этой соцсети

Разное: правда, здесь сходство тут же заканчивается. У Карпина — верифицированная страница. 278 публикаций, многие из которых заставляют падать под стол от смеха, из последнего — огонь про Байрамяна.

184 тысячи подписчиков. Постоянное появление новых Сториз.

Шалимов же удалил свой аккаунт в мае прошлого года после публикации видео, в котором обратился к подписчикам в связи с финансовым кризисом, начавшимся из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас прошелся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Не знаю, те, кто реально делают важные вещи для нас с вами. Они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте, начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что? — сказал тогда Шалимов на записи.