Кэндо, иконы, американский футбол. Самые необычные хобби игроков РПЛ

Современных футболистов интересуют не только рыбалка и компьютерные игры.

Дзюба и кэндо

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба давно увлекается боевыми искусствами. Он проводил спарринг с известным бойцом UFC Александром Волковым, а недавно у было занятие по кэндо. Кэндо — современное боевое искусство японского фехтования на бамбуковых мечах. Ведет историю от традиционных самурайских техник владения мечом кэндзюцу. Ставит целью формирование полноценной личности и твердого характера, закаляя волю и тело фехтовальщика.

Жирков и Вторая мировая война

Об увлечении защитника «Зенита» Юрия Жиркова артефактами времен Второй мировой войны известно давно — он коллекционирует связанные с ней предметы уже почти десять лет. Форма, оружие, медали и так далее. Более того, Жирков регулярно ходит в музеи и на выставки, читает специализированную литературу.

Один из самых ценных экспонатов коллекции — автомобиль, выпущенный больше 70 лет назад, который подарил футболисту тесть. Известно, что ЗИС Жиркова — участник калининградского Парада Победы 1945 года.

Игрок давно хочет открыть военный музей в Калининграде, родном городе своей супруги Инны. Но пока эти планы еще не осуществились.

Беляев и животные

Это вряд ли можно назвать хобби, но о таких вещах нужно рассказывать обязательно — защитник «Арсенала» Максим Беляев и его супруга Кристина помогают бездомным животным. Началось все с пса по имени Квинси, которого они подобрали на улице, сейчас же в их доме живет несколько питомцев.

Этим Беляев не ограничивается, активно помогая приютам — покупает для них корм и медикаменты.

Беляев не один такой в РПЛ. Увлечен помощью животным и защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, построивший для них приют в Подмосковье.

Бакаев и американский футбол

Многие футболисты любят хоккей и неплохо в него играют — скажем, Дмитрий Сычев и Роман Широков. Некоторые фанатеют от баскетбола и НБА. А вот полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев активно смотрит американский футбол — и это уже необычно.

«Из других увлечений — начал смотреть американский футбол. Увидел, что Патрик Махоумс стал самым высокооплачиваемым спортсменом планеты. «Что такое, как это?» — подумал я. Посмотрел матч его команды «Канзас-Сити Чифс», и мне понравилось! Очень яркий и эмоциональный вид спорта. Буду смотреть еще», — рассказывал Бакаев.

Для понимания контекста — 25-летний квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс в июле прошлого года подписал десятилетний контракт на 503 миллиона долларов. «Чифс» — действующий чемпион НФЛ и 7 февраля будет защищать титул в матче с «Тампа-Бэй», а Махоумс — одна из главных звезд лиги и всего американского спорта.

Тимощук и иконы

Экс-капитан «Зенита», а ныне помощник Сергея Семака Анатолий Тимощук коллекционирует иконы. Об этом факте известно уже давно, как и о увлечении Жиркова Второй мировой, но все равно это небанально — не какая-нибудь рыбалка или компьютерные игры.

«Всего их около двухсот. Но никто не представляет, какого уровня у меня коллекция. Если я ее опубликую, все вздрогнут! У меня в планах открыть музей. Планирую сделать каталог, чтобы все посмотрели, порадовались, что такие экземпляры искусства дошли до наших дней спустя 500 лет. История знает шедевры, которыми накрывали бочки с квашеной капустой и соленьями. А сколько икон в свое время раскололи и сожгли как дрова, а сколько разворовали?! Я уверен, что в моем банке они находятся в безопасности и лучше сохранятся», — рассказывал Тимощук журналу «Наш «Зенит».