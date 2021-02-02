Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о сложностях селекции в условиях пандемии.

Период дозаявок в Европе завершился в ночь с понедельника на вторник.

— Вы сами видите, что очень уж громких трансферов не произошло, — говорит Селюк. — И это легко объяснимо. Я скорее удивлен, что кто-то даже тратил по 20 миллионов евро на новичков. Сказать, что рынок рухнул — ничего не сказать. Катастрофа! Главная причина, естественно, финансовая. Честь и хвала РФС и его президенту Александру Дюкову, что в РПЛ хотя бы по 20-30 процентов от вместимости стадионов разрешали заполнять, а теперь будет и по 50. В Европе же играют при пустых трибунах. Это не только потери от продажи билетов, но и сказывается на спонсорах. Кто увидит их рекламу? Болельщиков на арены не пускают, да и в целом интерес снижается. Я раньше практически ни одной трансляции не пропускал, а без зрителей на стадионах уже не те эмоции, стал смотреть гораздо реже.

Большинство клубов в сложной финансовой ситуации. Не в такой, как «Тамбов», но все же. Поэтому и переходов почти нет. Их перенесли на лето в надежде на улучшение ситуации. А то придется ждать и дольше. Я вообще думаю, что к прежним ценам футбольный рынок уже не вернется. Если о Мбаппе говорили, что он подорожал до 400 миллионов, то теперь «ПСЖ» заплаченные за Кильяна 150 миллионов как-то вернуть бы.

Экономический аспект — это первое. А второе — ограничения из-за коронавируса. Честно скажу, что так меня трансферное окно еще не выматывало. Погряз в решении вопросов по визам, перелетам, тестам. В каждой стране свои правила. У Седрика Гогуа из «Ротора» положительный ПЦР, потом надо сделать визу. В «Химках» подписали контракт с Себаи — тоже нужна виза в Турцию. Это россиянам легко, а для иностранцев — проблема. Тот же Яя Туре должен был на сборе присоединиться к донецкому «Олимпику», но находился в Лондоне, а в Анталье не принимают борта из Великобритании. Вот и занимаешься этими вещами с утра до вечера. Наверняка по тем же причинам многие трансферы не состоялись.

У меня, например, уже был на руках контракт от израильского клуба для Секу Думбия, игравшего в России за «Тамбов» и «Армавир». Но эта страна закрыла авиасообщение, Секу даже медосмотр не смог пройти. Или Акмаль Бахтияров из «Сочи», у которого появился вариант в сегунде. В Испанию из-за пределов Евросоюза попасть тоже огромная проблема. Поэтому я и многим своим клиентам говорю, и другим ребятам: «Дождемся лета. Сейчас не имеет значения зарплата, название клуба, важно весной просто играть». Слишком многие вопросы решаются очень сложно.

— В таких условиях продажа Кокорина за приличную сумму особенно удивительна?

— Не верю, что итальянцы дали «Спартаку» деньги за Александра. Мое предположение: те 4,5 миллиона евро, о которых сообщают СМИ, — это перевод красно-белым для компенсации форварду зарплаты. Схема известная: в России низкий налог на доходы, так что проще передать нашему клубу какую-то сумму, чтобы в итоге самим сэкономить. Я просто не могу представить, что Кокорин почти в 30 лет пошел на понижение оклада в два раза. Это в 18 можно играть и за 10 тысяч евро в надежде зарекомендовать себя, проявить и потом получить более солидный контракт. А у Саши уже, вероятно, последнее соглашение, ему поздно себя рекламировать, так что с его стороны было бы глупо отказываться от огромных денег. Предположу, что его зарплата осталась той же — 1,5 миллиона он получает в «Фиорентине», а еще столько же выплачивает «Спартак» за счет полученной от итальянцев «трансферной» суммы.

— Верите, что у Кокорина получится в серии А?

— Главное, чтобы он сам верил. Флоренция — хороший город, и до Монако всего 400 километров. «Фиорентина» вообще странноватая команда. Там любят покупать за хорошие деньги сербов, которые потом куда-то пропадают. Посмотрим, как пойдет у Кокорина. В «Спартаке», например, не очень-то получилось. И я согласен с Аршавиным, который сказал: странно, что за футболистом, который год был вне игры, выстраивается очередь из ведущих клубов. «Сочи» ему подходили, я об этом сразу сказал — там ты изначально приходишь на роль лидера, конкурентов фактически нет. А в «Спартаке» они есть, и в такой ситуации Саша себя проявить не смог. Получится в Италии, захочет и сможет — честь и хвала.

— А что скажете о переходе Виктора Коваленко из «Шахтера» в «Аталанту»? Есть мнение, что украинец в последнее время начал сдавать.

— Его же взяли дешево — за миллион. В клубе любят ребят с постсоветского пространства — есть еще Малиновский и Миранчук. Что касается уровня, то Виктор выступал за «Шахтер», а это бренд. Сначала ты работаешь на имя, потом имя — на тебя. Практически все футболисты, которые уходят из горняков, удачно вписываются в новые команды. Поэтому меня трансфер не удивляет. А вот переход Шомуродова в «Дженоа» за 8,5 миллионов евро — да. Этот клуб вечно в долгах. Минусы такие, что потенциальные покупатели контрольного пакета акций никак не могут решиться — слишком все плохо. Как в «Тамбове». И тут такая крупная сделка.

— Свет в конце тоннеля для футбола не видите?

— Пока нет. Вот недавно встретил в столице Каталонии скаута «Барселоны», тот говорит: я как безработный — никуда не полетишь кандидата посмотреть, везде ограничения. Жизнь встала. Раньше приедешь, посидишь с футбольным человеком в кафе, обсудишь дела, он обратит твое внимание на кого-то, ты ему кого-то порекомендуешь. Шло взаимное обогащение знаниями. А сейчас все сидят по домам, изучают только нарезки. Или отправил в Германию очень талантливого 18-летнего француза ростом 196 сантиметра. Так у немцев до 1 февраля были закрыты молодежные и низшие лиги. Вот и думай, как развиваться.

Надеюсь, что после выборной конференции РФС Дюков сможет улучшить дела в российском футболе. Что лимит надо отменять — это однозначно. Но я бы еще сказал, что необходимо уходить от бюджетного финансирования футбола в сторону частного. Возможно, давать какие-то льготы по налогообложению. Так и государство со своей стороны поможет, но не напрямую деньгами, и клубы окажутся под внимательным присмотром рачительных хозяев. Важно только, чтобы они не брали себе в помощники проходимцев, которые только отобьют охоту вкладывать средства в футбол. Такие случаи тоже известны.