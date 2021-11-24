Борщ, кабинет Романцева, туя Кариоки и горка Черчесова. «Спартак» открыл Тарасовку для болельщиков

Теперь любой поклонник красно-белых может отведать знаменитого тарасовского борща.

Восьмой год на арене «Спартака» в Тушине проводятся туры по стадиону и музею, в котором можно посмотреть, послушать и даже потрогать вековую историю клуба. В этом году красно-белые пошли дальше, организовав экскурсионные туры на легендарную базу в Тарасовке.

«Тарасовка — святое место для любого спартаковца, — говорит директор спартаковского музея Алексей Матвеев. — Это наша история, наша гордость. Не одно поколение великих футболистов и тренеров трудилось на этой базе. Раньше, в советские времена, она была открыта для любого болельщика, но с середины 90-х годов посторонним сюда вход был запрещен. Появился забор. Новые времена — новые законы. Однако посмотреть, как живет и тренируется любимая команда, безусловно, поклонникам клуба интересно. Идея об экскурсиях в Тарасовке возникла еще в начале 2020-го года, но из-за пандемии ее пришлось отложить. Сейчас основной состав тренируется в Тушине, и в дни матчей «Спартака-2» на подмосковной базе появилась возможность проводить экскурсии, не мешая при этом футболистам».

База в Тарасовке. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Об истории Тарасовки Матвеев рассказывает на пару с ее директором Игорем Пановым, который заведует базой с 90-х годов.

Сразу скажем, что переезд основы в Тушино не делает Тарасовку заброшенным объектом. Футбола здесь по-прежнему предостаточно: на базе продолжают тренироваться молодежка красно-белых и «Спартак-2». И даже живут игроки первой команды — самый молодой из них, Руслан Литвинов, недавно отметил, что не торопится снимать жилье в Москве и готов ездить на тренировки по полтора часа. Кстати, во время одной из экскурсий болельщики смогли пообщаться с Литвиновым — просто застали его во время восстановительной тренировки в тренажерном зале.

База — это старейший актив клуба, «Спартак» и Тарасовка неразрывно связаны с 1935 года. Это место выбирал лично Николай Старостин: где-то неподалеку от Черкизова располагались дачные участки братьев. Первоначальный облик базы определяли деревянное жилое здание и памятник Ленину на самом видном месте. Особый колорит добавляла близость к железнодорожным путям: Константин Бесков говорил, что в своей комнате он чувствовал себя будто в купе поезда. Именно с Бесковым связано преображение базы. В 78-м году под руководством мэтра «Спартак» вернулся в высшую лигу, а футболисты заехали в новенький кирпичный корпус. Чтобы уже в следующем сезоне стать чемпионами.

База в Тарасовке. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Периодами Тарасовка была домашней базой и для сборной страны. Не только при Олеге Романцеве, но и в советское время. Здесь готовились и к золотой Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году. Правда, затем здесь же случилось и ЧП всесоюзного масштаба: 25 мая 1958-го во время подготовки к чемпионату мира в Тарасовке был арестован Эдуард Стрельцов. В середине 60-х на территории базы случилось еще одно историческое задержание — в тюрьму отправился Юрий Севидов.

Бывало, что наличие базы даже шло «Спартаку» во вред. После войны, когда заслуженные люди общества в самых верхах государства пытались продавить строительство стадиона, они получали отказ: мол, у вас же есть свой стадион на базе. В Тарасовке действительно был стадион с трибункой на 3-4 тысячи мест, но на нем в основном играли дублеры. Хотя два официальных кубковых матча в Тарасовке провела и основа «Спартака»: один еще до войны, второй — в 1989-м. Трибуну эту снесли ближе к концу 90-х, что позволило вместить еще больше тренировочных полей.

Вообще в Тарасовке буквально на каждом шагу найдется история, связанная с громкими именами. Вот, например, площадка для пляжного волейбола (или футволея), который очень уважал Валерий Карпин; в это кольцо Олег Романцев очень умело бросал баскетбольный мяч; в этой беседке вечерами любили собираться многие поколения спартаковцев.

За тренировочными полями расположена неприметное сооружение, и у него тоже есть история. Это так называемая горка Черчесова. Возвели ее при тренере по физподготовке Тони Берецки, который был готов сделать из футболистов спецназовцев.

Тренировочные поля окружают туи, которые были высажены футболистами лет десять назад. Раньше около каждого дерева стояла табличка с именем игрока, не так давно их убрали. Теперь только старожилы помнят, какую тую сажал Кариока, а какую — Алекс.

База в Тарасовке. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В 2011-м году был проведен капитальный ремонт жилого корпуса: отремонтированы номера футболистов и тренерского штаба, реабилитационно-восстановительный центр, баня и бассейн. Все это можно посмотреть во время экскурсии.

А вы когда-нибудь видели бильярдный стол, обтянутый не зеленым сукном? В Тарасовке оно, естественно, красное.

Экскурсия на спартаковскую базу стоит 3 тысячи рублей. Это сопоставимо со стоимостью одного билета на центральную трибуну на матч с «Наполи», только в посещение базы входит еще и сытный обед, главное блюдо которого — знаменитый спартаковский борщ. «Все три экскурсии, которые у нас состоялись осенью, прошли при аншлаге, — говорит Матвеев. — Людям было интересно увидеть своими глазами, где тренировались их кумиры прошлого, посмотреть гостиничные номера, где жили легендарные спартаковцы, побывать в тренерском кабинете, где в свое время работали Олег Романцев, Георгий Ярцев, Владимир Федотов, Станислав Черчесов, Валерий Карпин, Унаи Эмери, Массимо Каррера и другие тренеры красно-белых. Ну, и конечно же, отведать знаменитый спартаковский борщ».

Следующая экскурсия запланирована на субботу, 27 ноября, ровно между игрой с «Наполи» и выездом в Уфу.