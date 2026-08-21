Покажут ли «Спартак» и «Зенит» чемпионский футбол, «Локо» без Батракова, а «Краснодар» — без Кривцова

Впереди — очень яркий тур РПЛ.

Лето постепенно подходит к концу, европейские топ-лиги только-только начинаются, а РПЛ уже набрала обороты и приближается к пятому туру. В нем, как обычно, ожидается немало интригующих событий — от противостояния классных середняков до столкновений грандов друг с другом.

Российское класико

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

23 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

Противостояние «Спартака» и «Зенита» давно превратилось в гигантский бренд. Когда сражаются два главных клуба в истории страны, интерес общественности гарантирован независимо от контекста. А здесь и вводные максимально располагают к чему-то эпичному. Явные претенденты на золото, бегущие и много забивающие, показывающие предельно понятный футбол, уже допустившие по ошибке, — идеальная экспозиция для незабываемой игры.

К таким вывескам нередко применяется штамп «игра на три результата», но тут ситуация двоякая. С одной стороны, матч правда может качнуться куда угодно. Но ничья станет поражением для обоих, ведь «Краснодар» тогда получит шанс оторваться от догоняющих на пять очков. Выходит, дружба точно не победит. Либо Москва, либо Петербург, либо Краснодар. Прямо целый сезон, заключенный в одной встрече.

Фото ФК «Оренбург»

Неочевидная мощь

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

22 августа, 15:30. Факел (Воронеж)

В стандартных обстоятельствах встреча «Факела» и «Оренбурга» вряд ли по умолчанию вызывает повышенное внимание аудитории, если говорить не о болельщиках конкретно этих двух клубов. Но нынешний облик команд делает афишу по-настоящему привлекательной. Наверное, вынося за скобки грандов, в РПЛ сейчас не придумать более симпатичной вывески для открытия тура.

Казалось бы, оренбуржцы с одной победой идут седьмыми, воронежцы вовсе замыкают таблицу. В чем интрига? В игре. «Оренбург» — лидер чемпионата по ожидаемым очкам (8,07), еще и допустивший меньше всех ожидаемых голов (2,17). «Факел» по обеим метрикам занимает пятую строчку. Можно по-разному относиться к подобной статистике, она не всегда сполна отражает действительность. Но и совсем безосновательной не бывает. Практически каждый их матч с другими соперниками получается крайне насыщенным. Значит, и очный будет таким же.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Проблемное дерби

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

22 августа, 20:15. ВЭБ Арена (Москва)

ЦСКА продолжает бесконечную серию московских матчей, которая пока не особо конвертируется в хорошие результаты. Да, команда Дмитрия Игдисамова держится в пятерке, но единственная августовская победа в РПЛ добыта лишь благодаря пенальти Ивана Облякова. Армейцы страдают от слабой реализации и, на удивление, не слишком стремятся приобрести форварда, а Тамерлан Мусаев и Лусиано Гонду в текущем сезоне до сих пор ничего не забили.

Напротив — разваливающийся «Локомотив». Что уж там, почти развалившийся. «Локо» не выигрывает аж с мая, причем ни в чемпионате, ни в Кубке — это самая длинная серия без побед среди участников вышки. Клуб лишился всех лидеров и не нашел им достойной замены. Возможно, до конца трансферного окна руководство успеет направить на усиление деньги с продажи Алексея Батракова, но новичков еще надо грамотно встроить. Грядущее дерби наверняка построится на уязвимостях, что абсолютно не мешает состояться зрелищу.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Битва равных

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

23 августа, 15:15. ВТБ Арена (Москва)

«Родина» стала ярчайшей командой последних двух туров — сенсационно разобрала на выезде «Зенита» и устроила перестрелку с «Акроном». Хотя поначалу думалось, что дебютант лиги обречен на страдания, ведь стартовала команда с суммарных 2:7 от «Спартака» и «Ростова». А теперь и Артем Максименко на прицеле топ-клубов, и Артур Гарибян воспринимается одним из открытий сезона, и футбол в целом демонстрируется приятный зрительскому глазу.

Главное, что «Родина» уверенно возвышается над зонами вылета и стыков, находясь в таблице между именитыми «Локомотивом» и «Динамо», против которого вскоре и предстоит играть. У москвичей одинаковое количество очков, но команда Хуана Диаса даже превосходит столичных коллег по забитым мячам — семь против четырех. Сандро Шварц мучается без трансферов, с трудом и скорее вопреки логике добывая голы и результат. Второе дерби выходных кажется куда непредсказуемее первого.

Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» без Кривцова

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

23 августа, 17:30. Анжи Арена (Каспийск)

Эдуард Сперцян умчался в «Аль-Ахли», Джон Кордоба лечит травму, а «Краснодар» единолично лидирует в чемпионате и движется вообще без потерь. Вернее, вообще без потерь очков, потому что состав переживает очередную утрату. Никита Кривцов, который был безоговорочно лучшим игроком команды этим летом, повредил бедро в кубковом матче с «Динамо». Судя по словам Мурада Мусаева, заявившего, что «по симптомам там все не очень хорошо», в Махачкалу полузащитник не поедет.

В отсутствие былых вожаков Никита взял на себя ключевую роль в атаке и прекрасно справлялся с задачами и бомбардира, и распасовщика — три гола, один ассист, девять ключевых передач. Только Кривцов и Витор Тормена из полевых «Краснодара» провели все четыре матча РПЛ от свистка до свистка. Реально ли заменить незаменимого без потери качества? Вот наиважнейший вопрос, ответ на который появится после тяжеленного выезда к динамовцам Вадима Евсеева, идущим в группе лидеров.