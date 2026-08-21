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«Спартак» победит «Зенит», а «Краснодар» потеряет очки. Прогнозы на 5-й тур РПЛ

Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков и музыкант Алексей Яшин.

«Факел» — «Оренбург»

Виталий Дьяков — 1:1. «Факелу» нужны очки. Желательно побеждать, но пока тяжело. Усиления нет, состав остался из первого дивизиона. «Оренбург» должен добыть ничью. Не удивлюсь, если он даже выиграет, но поставлю на ничью.

Алексей Яшин — 2:2. Будет голевая ничья. «Факел» дома играет хорошо, в атакующий футбол. «Оренбург» сейчас тоже идет неплохо, Касаджиков себя показывает. Будет много голов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
22 августа, 15:30. Факел (Воронеж)
Факел
Оренбург

«Ахмат» — «Ростов»

Виталий Дьяков — 1:1. «Ростов» набрал кондиции, хорошо выглядит. «Ахмат» хорош всегда, дома точно не проиграет. Не хочется делать ставку на поражение «Ростова», потому что это мой бывший клуб. Поэтому будет ничья.

Алексей Яшин — 1:1. У «Ахмата» тренер-мотиватор, дома играет отлично. «Ростов» тоже на ходу, команда прибавляет от матча к матчу. Поэтому будет боевая ничья.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
22 августа, 18:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Ростов

ЦСКА — «Локомотив»

Виталий Дьяков — 2:1. Обе команды в ужасном состоянии. У «Локомотива» состояние хуже, поскольку уходит много игроков. Думаю, ЦСКА победит, хоть и тоже выглядит неважно.

Алексей Яшин — 1:1. И тут поставлю на ничью. По силе команды равны. Что у ЦСКА, что у «Локомотива» хромает игра, особенно нападение. Думаю, обменяются голами — и на этом все.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
22 августа, 20:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

«Акрон» — «Крылья Советов»

Виталий Дьяков — 1:3. Будет хорошее дерби. «Акрон» ужасно стартовал, но выдал хороший последний матч против «Локомотива». Затем победа над ЦСКА в Кубке. Думаю, сами футболисты еще не знают, чего от себя ожидать. «Крылья» все равно победят, им очень нужны очки.

Алексей Яшин — 1:0. Самарское дерби. Думаю, «Акрон» выйдет победителем. Конечно, с реализацией у тольяттинцев есть проблемы, но для победы хватит.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
23 августа, 13:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
Крылья Советов

«Динамо» — «Родина»

Виталий Дьяков — 2:0. Мне не очень нравится «Динамо» на старте сезона. Но когда-то надо начать побеждать. У клуба другие задачи, должны уже набирать очки. От «Родины» пока непонятно, чего ожидать. То обыграет «Зенит», то проиграет «Ростову». Ей пока тяжело.

Алексей Яшин — 3:1. «Динамо» победит, потому что проигрывать больше некуда. Обидное поражение с «Зенитом», хотя играли неплохо. Все болельщики «Динамо» ждут победы.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
23 августа, 15:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Родина

«Динамо» Мх — «Краснодар»

Виталий Дьяков — 1:1. «Краснодар» фаворит. Он находится в отличной форме. Но Махачкала в этом сезоне на пике. Команда стала много забивать. Будет бой, обязательно.

Алексей Яшин — 1:1. Махачкала упрется. Будет результативная ничья. У «Динамо», как и у «Ахмата», есть тренер-мотиватор, который в данном случае поможет.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
23 августа, 17:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Краснодар

«Спартак» — «Зенит»

Виталий Дьяков — 2:1. Хоть «Зенит» и высоко в таблице, но он все еще не в лучшей форме. «Спартак» приобрел нового форварда. Команда уже проиграла одному лидеру, захочет реабилитироваться.

Алексей Яшин — 2:2. Я поставил очень много ничейных результатов в этом прогнозе, тут тоже победитель не выявится. Обе команды в отличной форме и играют в хороший футбол, поэтому голов будет много.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
23 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Зенит

«Балтика» — «Рубин»

Виталий Дьяков — 1:0. Жду закрытый матч, как и любой другой с участием «Балтики». Много игры, единоборств и столкновений. «Рубин» остался без Даку, будет трудно.

Алексей Яшин — 2:1. «Рубин» показывает невнятный футбол. А «Балтика» дома играет традиционно сильно и эмоционально, поэтому заберет три очка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
24 августа, 20:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Рубин

Давид Петросян

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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