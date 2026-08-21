«Спартак» победит «Зенит», а «Краснодар» потеряет очки. Прогнозы на 5-й тур РПЛ
«Факел» — «Оренбург»
Виталий Дьяков — 1:1. «Факелу» нужны очки. Желательно побеждать, но пока тяжело. Усиления нет, состав остался из первого дивизиона. «Оренбург» должен добыть ничью. Не удивлюсь, если он даже выиграет, но поставлю на ничью.
Алексей Яшин — 2:2. Будет голевая ничья. «Факел» дома играет хорошо, в атакующий футбол. «Оренбург» сейчас тоже идет неплохо, Касаджиков себя показывает. Будет много голов.
«Ахмат» — «Ростов»
Виталий Дьяков — 1:1. «Ростов» набрал кондиции, хорошо выглядит. «Ахмат» хорош всегда, дома точно не проиграет. Не хочется делать ставку на поражение «Ростова», потому что это мой бывший клуб. Поэтому будет ничья.
Алексей Яшин — 1:1. У «Ахмата» тренер-мотиватор, дома играет отлично. «Ростов» тоже на ходу, команда прибавляет от матча к матчу. Поэтому будет боевая ничья.
ЦСКА — «Локомотив»
Виталий Дьяков — 2:1. Обе команды в ужасном состоянии. У «Локомотива» состояние хуже, поскольку уходит много игроков. Думаю, ЦСКА победит, хоть и тоже выглядит неважно.
Алексей Яшин — 1:1. И тут поставлю на ничью. По силе команды равны. Что у ЦСКА, что у «Локомотива» хромает игра, особенно нападение. Думаю, обменяются голами — и на этом все.
«Акрон» — «Крылья Советов»
Виталий Дьяков — 1:3. Будет хорошее дерби. «Акрон» ужасно стартовал, но выдал хороший последний матч против «Локомотива». Затем победа над ЦСКА в Кубке. Думаю, сами футболисты еще не знают, чего от себя ожидать. «Крылья» все равно победят, им очень нужны очки.
Алексей Яшин — 1:0. Самарское дерби. Думаю, «Акрон» выйдет победителем. Конечно, с реализацией у тольяттинцев есть проблемы, но для победы хватит.
«Динамо» — «Родина»
Виталий Дьяков — 2:0. Мне не очень нравится «Динамо» на старте сезона. Но когда-то надо начать побеждать. У клуба другие задачи, должны уже набирать очки. От «Родины» пока непонятно, чего ожидать. То обыграет «Зенит», то проиграет «Ростову». Ей пока тяжело.
Алексей Яшин — 3:1. «Динамо» победит, потому что проигрывать больше некуда. Обидное поражение с «Зенитом», хотя играли неплохо. Все болельщики «Динамо» ждут победы.
«Динамо» Мх — «Краснодар»
Виталий Дьяков — 1:1. «Краснодар» фаворит. Он находится в отличной форме. Но Махачкала в этом сезоне на пике. Команда стала много забивать. Будет бой, обязательно.
Алексей Яшин — 1:1. Махачкала упрется. Будет результативная ничья. У «Динамо», как и у «Ахмата», есть тренер-мотиватор, который в данном случае поможет.
«Спартак» — «Зенит»
Виталий Дьяков — 2:1. Хоть «Зенит» и высоко в таблице, но он все еще не в лучшей форме. «Спартак» приобрел нового форварда. Команда уже проиграла одному лидеру, захочет реабилитироваться.
Алексей Яшин — 2:2. Я поставил очень много ничейных результатов в этом прогнозе, тут тоже победитель не выявится. Обе команды в отличной форме и играют в хороший футбол, поэтому голов будет много.
«Балтика» — «Рубин»
Виталий Дьяков — 1:0. Жду закрытый матч, как и любой другой с участием «Балтики». Много игры, единоборств и столкновений. «Рубин» остался без Даку, будет трудно.
Алексей Яшин — 2:1. «Рубин» показывает невнятный футбол. А «Балтика» дома играет традиционно сильно и эмоционально, поэтому заберет три очка.
Давид Петросян
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0