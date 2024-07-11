Салихова — об отсутствии Малышева в правлении РПЛ: «Не дорос еще представлять «Спартак» в футбольных структурах»
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала «СЭ» то, что генеральный директор красно-белых Олег Малышев не вошел состав правления РПЛ на ближайший год.
«Видимо, даже в исполкоме не уверены, что Малышев надолго задержится в «Спартаке» и стоит ли его вообще вводить в состав правления РПЛ. И что он может дать исполкому, кроме как свои фантастические и нереализуемые стратегии, которые прежде насочинял для РФС.
Впервые за всю историю клуба «Спартак» не представлен в этом органе. Не дорос еще представлять клуб в футбольных структурах. Малышеву лучше сконцентрироваться на клубных проблемах и навести порядок в своем огороде. А фиолетовый галстук на плече — очень символичная художественная деталь, как бы она не стала олицетворением сезона», — сказала «СЭ» Салихова.
В состав правления РПЛ вошли: президент лиги Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -