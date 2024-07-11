Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала «СЭ» то, что генеральный директор красно-белых Олег Малышев не вошел состав правления РПЛ на ближайший год.

«Видимо, даже в исполкоме не уверены, что Малышев надолго задержится в «Спартаке» и стоит ли его вообще вводить в состав правления РПЛ. И что он может дать исполкому, кроме как свои фантастические и нереализуемые стратегии, которые прежде насочинял для РФС.

Впервые за всю историю клуба «Спартак» не представлен в этом органе. Не дорос еще представлять клуб в футбольных структурах. Малышеву лучше сконцентрироваться на клубных проблемах и навести порядок в своем огороде. А фиолетовый галстук на плече — очень символичная художественная деталь, как бы она не стала олицетворением сезона», — сказала «СЭ» Салихова.

В состав правления РПЛ вошли: президент лиги Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.