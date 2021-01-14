Каждому игроку приготовиться! «Спартак» ждет ад в Дубае

В среду красно-белые прибыли в ОАЭ, где пройдут первый и второй зимние сборы команды перед возобновлением сезона.

Первый — это традиционно работа над физическими кондициями. Год назад игроки с ног валились после тренировок в Абу-Даби, а когда самые интенсивные нагрузки остались позади, окунули тренера по физподготовке Владимира Чепзановича головой в бочку со льдом.

Теперь план такой: на первом этапе красно-белым предстоит мучиться и проклинать серба с 14 по 24 февраля. Потом тренерский штаб даст команде небольшой перерыв, когда к футболистам в Дубай могут приехать семьи. Ну а с 28 февраля стартует второй сбор — команда лишь переедет с севера на юг эмирата. Там, правда, Чепзановичу придется поумерить пыл — предстоят минимум два товарищеских матча. Одними лишь силовыми упражнениями дело не обойдется.

Сейчас же «Спартак» — впервые на моей памяти — поселился в Дейре, одном из исторических районов Дубая, в отеле Park Hyatt. Здесь российские команды не жили давно. Однако в далеком уже 2013 году именно здесь размещался «Анжи» в свою золотую пору. Огромная территория с гольф- и яхт-клубами, самые разные варианты размещения — от вилл до обычных номеров. И потрясающий вид на Хор-Дубай, Бурдж-Халифу и прочие местные красоты. Именно в 2013 году было сделано это фото.

Добираться на сборы в нынешнее ковидное время стало чуть сложнее. Нужно сдать тест в России и получить отрицательный результат, причем бумага должна быть составлена на английском языке, потом сдать еще один по прилете и ехать в отель ждать анализ. Зато гораздо быстрее стал паспортный контроль: туристов и гастарбайтеров в разы меньше, а кабинок для проверки документов — больше.

Сидеть в отеле почти целый день, конечно, довольно уныло. Скажу честно, далеко не все соблюдают требования местного законодательства. Зато, получив заветный зеленый маркер, можно с чистой совестью отправляться погулять в вечерние дубайские +16.

Наконец-то результаты теста, который брали в аэропорту. Впрочем, ни секунды не сомневался. pic.twitter.com/NGMWoOPRMw — Artem Kalinin (@kalininart) January 14, 2021

Команда прилетела в ОАЭ около 17 часов по местному времени и уже через 1,5 часа была в гостинице. Эти сборы красно-белых для меня уже четвертые или пятые. А потому Артем Ребров даже не удивился, увидев в отеле корреспондента «СЭ»: «Ты и сюда добрался?! Кто бы сомневался».

Доменико Тедеско поздравил с прошедшим Новым годом, а Самюэль Жиго пообещал в пятницу продемонстрировать свое новое тату.

«Спартак» прилетел днем, а потому тесты игроков, тренеров и персонала на ковид, возможно, будут готовы уже к утру. Тем не менее изначально запланированную вечернюю пробежку на территории отеля тренерский штаб отменил.

В пятницу у команды запланированы утренняя разминка в зале плюс две тренировки — Чепзанович, потирая руки, готовится приступить к своим пыткам. Как и в прошлом году, такой трехразовый график станет не ежедневным, но частым явлением. Ну а пока футболистам дали возможность расслабиться. В последний раз за ближайшие 10 дней.