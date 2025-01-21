«Спартак» из другой галактики. Колонка Казакова
Мнение
Полтора месяца назад, когда чемпионат уходил на зимнюю паузу, возник тренд на сочувствие «Спартаку». Команда Деяна Станковича бежала, забивала, побеждала — и выглядела так мощно, что поневоле думалось, что это самые сильные красно-белые за бог знает сколько лет. Которые вопреки всевозможным теориям заговора не боятся ни себя, ни соперников, ни возможности взять золото. И долгая пауза, по общему мнению, на пользу им пойти не могла. В отличие от «Зенита», «Динамо», «Краснодара» и «Локомотива» — тех, кто наряду со «Спартаком» в этом сезоне входит в число претендентов на медали.
Первый матч года — с новороссийским «Черноморцем» — мог многих сочувствующих «Спартаку» в своем мнении укрепить. 3:3 против одного из лидеров первой лиги. Счет, который дает возможность представить все что угодно. Особенно, если этот спарринг ты не видел. Визуально оценить состояние красно-белых можно будет на втором сборе, во время зимнего товарищеского турнира — из Турции же трансляция в понедельник не велась. А жаль: и «Черноморец» выглядел неплохо, прежде всего на отрезке с 30-й по 60-ю минуту, и «Спартак» был таким же фантастическим, как и в концовке 2024 года — когда играл практически основой.
Практически — потому что Бабич наблюдал за происходящим от кромки поля, как и Селихов. Настроение у защитника и вратаря совершенно разное — это заметно. Александр подсознательно словно отдалился от партнеров — что на предыгровом завтраке (голкипер спустился в ресторан, когда команда его уже покинула), что во время матча. А вот Срджан вел себя с утра совершенно обычно — и если не знать заранее, что он пропускает контрольную встречу, догадаться об этом было бы невозможно.
К тренировочному центру отеля, где жил «Спартак» и где состоялась игра с «Черноморцем», Бабич подошел чуть позже команды в компании нового спортивного директора Франсиса Кахигао — они неспешно беседовали на испанском. И в целом явно ощущалось, что недавно пришедший в клуб менеджер находится в постоянном процессе выстраивания новых коммуникаций. Накануне матча Кахигао провел время в общении с Дмитрием Комбаровым, который проводил сбор в соседнем отеле со спартаковской «двойкой» и чьи недавние подопечные должны были провести заключительные 30 минут против «Черноморца». Изначально планировалось, что спарринг пройдет в формате три тайма по 45 минут, но в итоге соперники остановились на привычном варианте — это к слову о том, сколько футболистов «Спартак» привез в Турцию, очевидно, что в Эмираты полетят уже не все.
Первые полчаса москвичи полностью доминировали. Состав был понятен, взаимодействия — понятны, но противопоставить этим атакам что-то конкурентное сопернику оказалось не под силу — как в концовке первой части РПЛ «Краснодару», «Локомотиву», «Акрону» или «Пари НН». Давление, высокий прессинг, игра в касание, активные фланги — «Спартак» за эти 30 минут забил трижды, и все голы получились фирменными, будь то передача по центру в разрез на Угальде или выверенный удар Умярова. По такому футболу сложно выделить кого-то одного, но о Наиле стоит сказать особо — хавбек выглядел как лидер, вел игру и даже пара излишне рискованных передач, которые не прошли и могли обернуться контратаками, не смазали впечатления.
«Черноморец» встрепенулся после серии замен у москвичей, когда большинство футболистов основы заменили те, кто в ней когда-то был (или мог быть), но выпал. Новороссийцам сразу стало легче, события в центре поля разворачивались уже не настолько стремительно, поднятый с лавки Никифоров мог наказать голом завозившегося у ворот Довбню раньше, причем дважды, но никак не попадал в створ. «Моряки» доминировали насколько, что Ненад Сакич, ассистент Станковича, не замолкавший в первые 30 минут, постепенно затих на бровке.
Концовка встречи свелась к вопросу — сравняет «Черноморец» счет или нет. Как ни странно, с выходом на поле дублеров, игра на время даже выровнялась. Но потом новороссийцы добавили и забили два безответных гола. А если бы не расторопность Хлусевича, все могло бы закончиться и более громко.
Из молодых спартаковцев запомнился центральный полузащитник Джебов. Если его партнеры показать себя в отведенное время толком не сумели, Абдулло выделялся на их фоне взрослостью и какой-то футбольной породистостью — но, опять же, это только эпизоды.
Главный тренер новороссийцев Олег Василенко после финального свистка задумчиво сказал: «Работы непочатый край». Но вряд ли ему стоило быть настолько самокритичным. «Спартак» в основном составе — это команда из другой галактики, против запасных «Черноморец» действовал как минимум на равных.
У клубов свои задачи, и этот матч дал не только понимание по игрокам и их готовности, но и позволил увидеть сильные и слабые стороны.
И если не будет травм, то слабых сторон у «Спартака» сейчас нет.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3