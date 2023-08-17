Третья форма «Спартака» — отсылка к победе над «Аяксом» в 1998-м. Откуда взялись необычные красно-черные цвета

Клуб красиво представил новый комплект.

Третий комплект формы «Спартака» на сезон-2023/24 будет с вертикальными красно-черными полосами.

Это отсылка к сезону 1998 года, когда московская команда обыграла «Аякс» в 1/4 финала Кубка УЕФА: в первом матче в Амстердаме красно-белые победили 3:1, а в ответной игре в Москве — 1:0.

Фото ФК «Спартак»

Те победы над «Аяксом» — одни из самых громких в еврокубковой истории красно-белых. Поэтому красно-черные цвета до сих пор вызывают приятную ностальгию у болельщиков.

В ролике, презентующем третий комплект формы, по сюжету отец и сын смотрят за матчем «Спартака» с «Аяксом» на телевизоре AKAI. Спустя 25 лет они снова наблюдают за игрой любимой команды, и сын дарит отцу футболку тех самых красно-черных цветов. Видео выполнено под песню «Это любовь моя».

«При создании ролика мы вдохновлялись историями миллионов болельщиков, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», — объяснили в «Спартаке».

В 1998-м зрители матча были удивлены, увидев российскую команду в Амстердаме в красно-черной полосатой форме. После игры ситуацию прояснил администратор москвичей Александр Хаджи — это было связано с тем, что «Аякс» играл в тех же цветах, потому гостям пришлось изменить свой комплект.

«Правила же УЕФА на этот счет предельно строги, поэтому заранее было оговорено, что и мы, и голландцы изготавливаем запасной вариант формы. По положению о международных соревнованиях первыми форму выбирают хозяева. «Аякс», естественно, предпочел свои традиционные цвета. Мы же на утреннем совещании в день матча показали два комплекта своей формы: один полностью красный, второй — красно-черной расцветки.

Илья Цымбаларь в матче против «Аякса». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Оба варианта я выбирал и заказывал по каталогу у одного из спонсоров нашей команды. На том же совещании делегат УЕФА выбрал красно-черный вариант. Кстати, такие цвета имеют и свою историческую подоплеку. В первые послевоенные и 50-е годы «Спартак» постоянно играл в красных футболках и черных трусах", — рассказывал он.

«Аякс» в той игре тренировал Мортен Ольсен, а в составе выступали звезды мирового футбола: Эдвин Ван дер Сар, братья де Буры, Шота Арвеладзе и Микаэль Лаудруп.

В составе «Спартака» в первом матче дублем отметился Александр Ширко, еще один гол забил Валерий Кечинов. В ответном матче красно-белые победили 1:0 — голом отметился Ширко.