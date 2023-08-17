Третья форма «Спартака» — отсылка к победе над «Аяксом» в 1998-м. Откуда взялись необычные красно-черные цвета
Третий комплект формы «Спартака» на сезон-2023/24 будет с вертикальными красно-черными полосами.
Это отсылка к сезону 1998 года, когда московская команда обыграла «Аякс» в 1/4 финала Кубка УЕФА: в первом матче в Амстердаме красно-белые победили 3:1, а в ответной игре в Москве — 1:0.
Те победы над «Аяксом» — одни из самых громких в еврокубковой истории красно-белых. Поэтому красно-черные цвета до сих пор вызывают приятную ностальгию у болельщиков.
В ролике, презентующем третий комплект формы, по сюжету отец и сын смотрят за матчем «Спартака» с «Аяксом» на телевизоре AKAI. Спустя 25 лет они снова наблюдают за игрой любимой команды, и сын дарит отцу футболку тех самых красно-черных цветов. Видео выполнено под песню «Это любовь моя».
«При создании ролика мы вдохновлялись историями миллионов болельщиков, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», — объяснили в «Спартаке».
В 1998-м зрители матча были удивлены, увидев российскую команду в Амстердаме в красно-черной полосатой форме. После игры ситуацию прояснил администратор москвичей Александр Хаджи — это было связано с тем, что «Аякс» играл в тех же цветах, потому гостям пришлось изменить свой комплект.
«Правила же УЕФА на этот счет предельно строги, поэтому заранее было оговорено, что и мы, и голландцы изготавливаем запасной вариант формы. По положению о международных соревнованиях первыми форму выбирают хозяева. «Аякс», естественно, предпочел свои традиционные цвета. Мы же на утреннем совещании в день матча показали два комплекта своей формы: один полностью красный, второй — красно-черной расцветки.
Оба варианта я выбирал и заказывал по каталогу у одного из спонсоров нашей команды. На том же совещании делегат УЕФА выбрал красно-черный вариант. Кстати, такие цвета имеют и свою историческую подоплеку. В первые послевоенные и 50-е годы «Спартак» постоянно играл в красных футболках и черных трусах", — рассказывал он.
«Аякс» в той игре тренировал Мортен Ольсен, а в составе выступали звезды мирового футбола: Эдвин Ван дер Сар, братья де Буры, Шота Арвеладзе и Микаэль Лаудруп.
В составе «Спартака» в первом матче дублем отметился Александр Ширко, еще один гол забил Валерий Кечинов. В ответном матче красно-белые победили 1:0 — голом отметился Ширко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0