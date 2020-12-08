«Спартак» возвращает и продвигает «старую гвардию». Что известно о Евгении Мележикове

В сентябре он вернулся на должность директора по безопасности, а спустя три месяца на него возложено руководство клубом

В «Спартаке» — очередной «переворот». Красно-белые попрощались с гендиректором Шамилем Газизовым, и.о. гендира стал управляющий директор Евгений Мележиков. В официальном заявлении клуба обозначены поставленные перед Мележиковым задачи: повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

Мележиков вернулся в «Спартак» на должность директора по безопасности совсем недавно, в начале сентября. Отсутствовал он чуть больше года, а его первый приход датирован 2015 годом. В сезоне-2014/15 Мележиков (вместе с Александром Атаманенко и Наилем Измайловым) уже работали в клубе, но как бы параллельно с официальной структурой, которую тогда возглавлял Роман Асхабадзе.

Уже после смены гендиректора летом 2015-го Мележиков официально вступил в должность директора по безопасности. Возглавляемое Евгением направление функционировало без сбоев: иерархия соблюдалась четко, претензий к работе не возникало. Сам Мележиков всегда оставался на хорошем счету у других сотрудников — и как человек, и как профессионал. Интересно, что Евгений и коммерческий директор Атаманенко практически одновременно ушли из «Спартака» летом прошлого года и почти синхронно вернулись в начале осени 2020-го.

В 2015 году Мележиков приходил в «Спартак», имея солидный опыт работы в футбольном клубе — в конце 2000-х он провел несколько лет в «Локомотиве». Там занимал пост первого вице-президента и занимался всем хозяйством: инфраструктурой, строительством и эксплуатацией объектов. Благодаря Мележикову, в частности, построена Малая арена, причем без привлечения дополнительных средств из РЖД. «Локомотив» Евгений покинул после прихода на должность президента Ольги Смородской.

А в период работы Мележикова этот пост у красно-зеленых занимал Николай Наумов. В разговоре с «СЭ» он подчеркнул, что Мележиков — военный, а поэтому очень обязательный и исполнительный человек. «Бывали случаи, когда он мог возразить, мы с ним это обсуждали. Но если было принято решение, его выполнял. Евгений умеет налаживать контакты с людьми, договариваться с теми, с кем нужно, чтобы решение прошло», — рассказал Наумов.

Наумов двумя руками поддержал кандидатуру Мележикова на должность спартаковского гендира. «Если он будет назначен директором «Спартака», я буду это приветствовать, — сказал Наумов. — Евгений справится, не нужно никого искать. Я знаю, с чего начнет: приведет в порядок структуру, наладит аппаратную работу, чтобы каждый четко осознавал свои функции. А дальше уже все пойдет».

Пытаться проследить какие-то тенденции в кадровых решениях «Спартака» — дело неблагодарное. Но факт остается фактом: в последнее время в клуб не только возвращаются, но и выходят на ведущие роли люди, заставшие чемпионство-2017.