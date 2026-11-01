«Зачем вы задаете вопросы об отставке?» Галактионов и Карседо — после разгрома в дерби
«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ — 4:0. В начале встречи автогол забил вингер железнодорожников Александр Руденко. У красно-белых голы на счету Манфреда Угальде, Эсекьеля Барко и Виктора Парады.
После финального свистка Хуан Карлос Карседо и Михаил Галактионов ответили на вопросы журналистов.
Карседо: «Приводил футболистам в пример игру «Интера» и «Милана»
— Ключевое решение — перевод Жедсона на позицию «десятки». Почему поставили его именно туда?
— Мы победили не только благодаря этому. Команда играла хорошо, практически ничего не позволила сопернику. Классно иметь таких футболистов в составе, но не только это решение принесло плоды...
— Появление Дмитриева — это выигранная конкуренция у Маркиньоса или тактический момент?
— И то и другое. Он хорошо себя показывает и заслужил игровое время. Сегодня приняли решение использовать его в качестве левого защитника. Он в хорошей форме — надеюсь, что его травма окажется несерьезной.
— Что понравилось в игре «Спартака»?
— Концентрация и предельный настрой с первой минуты. Этого не хватило в матче с ЦСКА. Я приводил игрокам в пример игру «Интера» и «Милана». Сложно вернуться после того, как ты пропускаешь быстрые голы.
— Вас удивил результативный удар Парады?
— Нет, я видел много его матчей в чемпионате Испании. Ему нужно время для адаптации в новой стране. Парада нам поможет.
— «Спартак» давно не побеждал «Локомотив» в Черкизове. Это мотивировало?
— Мы проигрывали тут 0:2 во время предсезонки. С «Краснодаром» они вели 3:1. Это дерби, здесь надо выходить и выкладываться на максимум.
Галактионов: «Отставка? Ситуация всем понятна»
— Что вы думаете об игре?
— Соперник был сильнее во многих аспектах. К сожалению, нам не удалось что-то донести до игроков, их мотивировать. Команде сказал, что они хотят и стараются, но не получается.
— Быстрые пропущенные голы сказались?
— Это влияет. Быстрые пропущенные мячи придают уверенности сопернику. Мы раскрываемся и оголяем зоны. Они предопределяют ход игры.
— Вылет в Кубке, сегодняшний разгром — что должно случиться, чтобы вы подумали об отставке?
— Ничего. В ближайшее время мы решим ситуацию. Пресс-конференции — не место для обсуждения тем отставки. Зачем вы задаете такие вопросы? Ситуация всем понятна.
— Впереди матч с «Рубином», а потом пауза. Она поможет?
— Думаю, что в ближайший день мы примем решение. Команде это должно помочь. Не надо далеко загадывать. Нам надо победить «Рубин», чтобы заработать три очка.
— Что у вас сейчас на душе после старта чемпионата?
— Плохо на душе. Все мы хотели и желали сделать клуб лучше, ожидания от сезона были другие, но сегодня вот так. У меня и штаба не получается исправить ситуацию, к сожалению.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1