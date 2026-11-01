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«Зачем вы задаете вопросы об отставке?» Галактионов и Карседо — после разгрома в дерби

Микеле Антонов
Корреспондент
Михаил Галактионов и Хуан Карседо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пресс-конференция главных тренеров «Локомотива» и «Спартака».

«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ — 4:0. В начале встречи автогол забил вингер железнодорожников Александр Руденко. У красно-белых голы на счету Манфреда Угальде, Эсекьеля Барко и Виктора Парады.

После финального свистка Хуан Карлос Карседо и Михаил Галактионов ответили на вопросы журналистов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:4
Спартак

Карседо: «Приводил футболистам в пример игру «Интера» и «Милана»

— Ключевое решение — перевод Жедсона на позицию «десятки». Почему поставили его именно туда?

— Мы победили не только благодаря этому. Команда играла хорошо, практически ничего не позволила сопернику. Классно иметь таких футболистов в составе, но не только это решение принесло плоды...

— Появление Дмитриева — это выигранная конкуренция у Маркиньоса или тактический момент?

— И то и другое. Он хорошо себя показывает и заслужил игровое время. Сегодня приняли решение использовать его в качестве левого защитника. Он в хорошей форме — надеюсь, что его травма окажется несерьезной.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo; 1&nbsp;ноября.«Локомотив» в свободном падении. У злого «Спартака» забил даже Парада, красно-белые догнали ЦСКА

— Что понравилось в игре «Спартака»?

— Концентрация и предельный настрой с первой минуты. Этого не хватило в матче с ЦСКА. Я приводил игрокам в пример игру «Интера» и «Милана». Сложно вернуться после того, как ты пропускаешь быстрые голы.

Вас удивил результативный удар Парады?

— Нет, я видел много его матчей в чемпионате Испании. Ему нужно время для адаптации в новой стране. Парада нам поможет.

— «Спартак» давно не побеждал «Локомотив» в Черкизове. Это мотивировало?

— Мы проигрывали тут 0:2 во время предсезонки. С «Краснодаром» они вели 3:1. Это дерби, здесь надо выходить и выкладываться на максимум.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Галактионов: «Отставка? Ситуация всем понятна»

— Что вы думаете об игре?

— Соперник был сильнее во многих аспектах. К сожалению, нам не удалось что-то донести до игроков, их мотивировать. Команде сказал, что они хотят и стараются, но не получается.

— Быстрые пропущенные голы сказались?

— Это влияет. Быстрые пропущенные мячи придают уверенности сопернику. Мы раскрываемся и оголяем зоны. Они предопределяют ход игры.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Спартак» разгромил «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

— Вылет в Кубке, сегодняшний разгром — что должно случиться, чтобы вы подумали об отставке?

— Ничего. В ближайшее время мы решим ситуацию. Пресс-конференции — не место для обсуждения тем отставки. Зачем вы задаете такие вопросы? Ситуация всем понятна.

— Впереди матч с «Рубином», а потом пауза. Она поможет?

— Думаю, что в ближайший день мы примем решение. Команде это должно помочь. Не надо далеко загадывать. Нам надо победить «Рубин», чтобы заработать три очка.

— Что у вас сейчас на душе после старта чемпионата?

— Плохо на душе. Все мы хотели и желали сделать клуб лучше, ожидания от сезона были другие, но сегодня вот так. У меня и штаба не получается исправить ситуацию, к сожалению.

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Михаил Галактионов
Хуан Карлос Карседо
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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