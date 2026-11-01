«Зачем вы задаете вопросы об отставке?» Галактионов и Карседо — после разгрома в дерби

Пресс-конференция главных тренеров «Локомотива» и «Спартака».

«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ — 4:0. В начале встречи автогол забил вингер железнодорожников Александр Руденко. У красно-белых голы на счету Манфреда Угальде, Эсекьеля Барко и Виктора Парады.

После финального свистка Хуан Карлос Карседо и Михаил Галактионов ответили на вопросы журналистов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Карседо: «Приводил футболистам в пример игру «Интера» и «Милана»

— Ключевое решение — перевод Жедсона на позицию «десятки». Почему поставили его именно туда?

— Мы победили не только благодаря этому. Команда играла хорошо, практически ничего не позволила сопернику. Классно иметь таких футболистов в составе, но не только это решение принесло плоды...

— Появление Дмитриева — это выигранная конкуренция у Маркиньоса или тактический момент?

— И то и другое. Он хорошо себя показывает и заслужил игровое время. Сегодня приняли решение использовать его в качестве левого защитника. Он в хорошей форме — надеюсь, что его травма окажется несерьезной.

— Что понравилось в игре «Спартака»?

— Концентрация и предельный настрой с первой минуты. Этого не хватило в матче с ЦСКА. Я приводил игрокам в пример игру «Интера» и «Милана». Сложно вернуться после того, как ты пропускаешь быстрые голы.

— Вас удивил результативный удар Парады?

— Нет, я видел много его матчей в чемпионате Испании. Ему нужно время для адаптации в новой стране. Парада нам поможет.

— «Спартак» давно не побеждал «Локомотив» в Черкизове. Это мотивировало?

— Мы проигрывали тут 0:2 во время предсезонки. С «Краснодаром» они вели 3:1. Это дерби, здесь надо выходить и выкладываться на максимум.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Галактионов: «Отставка? Ситуация всем понятна»

— Что вы думаете об игре?

— Соперник был сильнее во многих аспектах. К сожалению, нам не удалось что-то донести до игроков, их мотивировать. Команде сказал, что они хотят и стараются, но не получается.

— Быстрые пропущенные голы сказались?

— Это влияет. Быстрые пропущенные мячи придают уверенности сопернику. Мы раскрываемся и оголяем зоны. Они предопределяют ход игры.

— Вылет в Кубке, сегодняшний разгром — что должно случиться, чтобы вы подумали об отставке?

— Ничего. В ближайшее время мы решим ситуацию. Пресс-конференции — не место для обсуждения тем отставки. Зачем вы задаете такие вопросы? Ситуация всем понятна.

— Впереди матч с «Рубином», а потом пауза. Она поможет?

— Думаю, что в ближайший день мы примем решение. Команде это должно помочь. Не надо далеко загадывать. Нам надо победить «Рубин», чтобы заработать три очка.

— Что у вас сейчас на душе после старта чемпионата?

— Плохо на душе. Все мы хотели и желали сделать клуб лучше, ожидания от сезона были другие, но сегодня вот так. У меня и штаба не получается исправить ситуацию, к сожалению.