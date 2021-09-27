Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов оценил резонансное заявление гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига после матча с «Сочи» (3:0).

«На ВАР сидел господин Безбородов. Скажу так: скорее всего, скоро его время еще придет. Сегодня он давил авторитетом на молодого арбитра, который не знал, что делать. Думаю, такие судьи не должны находиться в премьер-лиге. Он давил своим авторитетом. Все спорные моменты трактовались в пользу «Сочи», — сказал Хашиг в эфире «Матч Премьер».

— Конечно, Владимир Леонидович высказался эмоционально. Но ведь, по сути-то, он прав! — считает Хусаинов. — Он имел основания быть недовольным работой арбитров.

— Почему же?

— Вспомните эпизод с удалением Спаича. Панин же не хотел его убирать с поля. И только после консультаций с Безбородовым это сделал!

— А разве его фол не тянул на красную?

— Я так не считаю. Если очень захотеть, можно было, конечно, и предъявить красную. Как говорится, с большой натяжкой. Там же второй игрок «Краснодара» успевал бы еще вступить в единоборство. Так что это не фол последней надежды. А просто фол. Почувствуйте разницу. Как-то странно судил Панин...

— Неужели вы думаете, что Безбородов мог продавливать решения и влиять на молодого Панина?

— Конечно. Почему нет? Эпизод с красной карточкой. Пять минут совещались. Пять! Там же все очевидно — просто желтая. Нет же — удалили в итоге игрока «быков». Делайте выводы сами... Одинаковые эпизоды вчера трактовались по-разному. Арбитры ориентировались на цвет футболки, что называется.

— Но Черников заслуживал второй желтой?

— Нет. Жесткое игровое столкновение. Не более. Я не видел ни хамства, ни грубости с его стороны.

— Еще одна цитата Хашига: «Я не знаю, почему в матче команды, которая, в принципе, из города Санкт-Петербурга, на ВАРе сидит господин Безбородов».

— Я ничего не могу тут утверждать. Помню, как-то высказывался по поводу удаления Федора Смолова, когда он еще играл за «Краснодар». Это было накануне важного матча с ЦСКА. Меня даже вызывали в РФС. Я так там и сказал, что все в этом деле нечисто. Когда меня спросили, а как можно это доказать, ответил: «Можно все, если только захотеть...» Как говорится, каждый сам волен делать выводы в данной ситуации. Есть много входящих и привходящих моментов. Например, можно посмотреть календарь игр «Краснодара» (в следующем туре команда Гончаренко встречается с ЦСКА. — Прим. «СЭ»).